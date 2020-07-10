Леся Нікітюк врятувала життя медсестрі

Ведуча Нового каналу не очікувала, що зможе змінити чиєсь життя, відправивши гнівне повідомлення в Instagram

Працюючи у проектах, які показує Новий канал, ведуча Леся Нікітюк однозначно впливає на людські життя. Надихає, дарує гарний настрій і змушує хоча б на деякий час забути про свої проблеми. Але нещодавно Леді Ле по-справжньому змінила життя звичайної української медсестри.

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– Я дуже не люблю, коли люди скиглять. Іноді я відкриваю приватні повідомлення в Instagram і відписуюсь на випадкове повідомлення. Якось жінка написала мені: «Звісно, ви показуєте у сторіз процедуру, яка коштує три тисячі гривень. А я звичайна медсестра, в мене зарплатня 3,5 тисячі гривень на місяць!» – розповіла Леся Новому каналу. – Мене це дуже заїло, і я написала незнайомій жінці гнівне повідомлення: «При всій повазі, але це ваша проблема, що у вас немає 3,5 тис. грн на процедуру, це ваша проблема, що ви стільки заробляєте. Якщо ви хочете заробляти більше, треба пробувати щось змінити, не можна просто сидіти і скиглити – це нічого не дасть». Я знала, що це можуть заскринити, опублікувати десь, виставити мене не в найкращому світлі, але ризикнула.

Відправивши повідомлення, Нікітюк чекала якої завгодно реакції. Але ніяк не того, що сталося далі.

– Вона мені відповіла: «Лесю, я не очікувала від вас такого. У мене зараз сльози на очах. Ви мені зараз дали такого пенделя…» Минуло пару місяців, я знову гортала приватні повідомлення і натрапила на лист цієї ж жінки, – каже ведуча Нового каналу. – Відкриваю, а там розповідь: через два тижні після нашої переписки вона звільнилася з роботи, влаштувалася у приватну клініку на зарплату в 12 тисяч гривень, причому досвід дозволив їй обійняти відразу дві посади. У неї нова красива форма, чоловіка покинула, постриглася-пофарбувалася, переїхала в нову квартиру і почала зустрічатися з заступником начальника відділення на своїй роботі.

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Зрештою медсестра таки пішла на ту саму косметичну процедуру за три тисячі гривень. Що в черговий раз доводить – немає нічого неможливого, якщо ви правильно мотивовані!

До речі, побачити Лесю Нікітюк ви зможете в десятому, ювілейному сезоні ігрового шоу «Хто зверху?» вже зовсім скоро. Прем’єра відбудеться 27 серпня о 19:00 на Новому каналі.