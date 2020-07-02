Простий рецепт ніжних панкейків з манки: І жодних грудочок!

В одному з випусків гастрошоу «Хлебное зрелище», яке виходить щонеділі на YouTube Нового каналу, шеф азіатських «Приветов» Антон Васильєв приготував для Івана Дорна панкейки з манки. Щоправда, артисту страва здалася занадто жорсткою, та це лише тому, що в Антона не було під рукою ані кефіру, ані молока, і довелося імпровізувати з сиром маскарпоне і водою…

Але панкейки з манки можуть бути дуже навіть смачними і ніжними, головне – слідувати рецепту і грамовкам.

Дивись: Трешові моменти кулінарного шоу «Хлебное зрелище»: Ну дуже смішна добірка!

Отже, записуйте, як приготувати ідеальний сніданок за 10 хвилин і порадувати близьких пишними панкейками з лимонними нотками.

Інгредієнти:

100 г манної крупи

500 мл молока або кефіру

150 г вершків

1 ст. л. вершкового масла

4 яйця

1 ч. л. солі

100 г борошна

3 ч. л. цукру

ванілін за смаком

цедра з ½ лимона

Приготування:

Крок 1.

Молоко і вершкове масло підігріти в сотейнику і довести до кипіння

Крок 2.

Всипати манку, постійно перемішуючи, проварити, поки не вийде досить густа суміш

Крок 3.

Відокремити жовтки від білків. В охолоджену суміш з манної крупи додати жовтки, цедру, ванілін, вершки і добре розмішати.

Крок 4.

Білки збити з цукром у пишну піну.

Крок 5.

Акуратно вмішати в білкову суміш борошно.

Крок 6.

Манну і борошняну суміші ретельно перемішати до однорідності.

Крок 7.

Смажити панкейки на попередньо розігрітій і змащеній тонким шаром вершкового масла сковороді під кришкою по дві хвилини з кожного боку.

Вуаля! Рум’яні, ніжні панкейки з манки готові. Подавайте з фруктами, згущеним молоком, варенням або будь-якими іншими топінгами. Ідеальний сніданок для підняття настрою та гарного початку дня!

Фото: IStock

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