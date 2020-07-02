Щоб зробити сюрприз, особливої причини не потрібно. Про це знають всі. А от якщо привід є, то приємні несподіванки просто обов’язкові. Спеціально до Дня сюрпризу ведучі Нового каналу згадали, які приємності їм робили з приводу і без. І чим вони самі радували своїх рідних.

Квіти для Алли Костромічової

Навесні супермодель і ведуча проекту «Топ-модель по-українськи» Алла Костмічова відсвяткувала п’яту річницю весілля зі своїм чоловіком Джейсоном Капоне. І хоча подружжя перебувало на різних континентах (Алла з сином проводять карантин у Києві, а Джейсон – у Нью-Йорку), це не завадило чоловікові зробити коханій сюрприз.

– На нашу п’яту річницю весілля, точніше, розпису, Джейсон надіслав мені квіти. Це було так приємно! – розповіла ведуча проекту «Топ-модель по-українськи», який випускає Новий канал.

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Але чоловік – не єдиний, хто балує Аллу сюрпризами. Наприклад, свій 30-й день народження модель провела на вечірці-сюрпризі, яку для неї організувала подруга.

– Спочатку подруга змусила мене вдягти вбрання, яке я в житті б не наділа – весь у блискітках і паєтках. Але вона сказала, що так треба, вручила мені пакет із метафаном (конфетті з фольги або кольорового паперу, – прим. ред.). А потім відвезла в бар, куди нишком покликала всіх друзів, про що я навіть не здогадувалася, – поділилася Костромічова.

Зірка для Юлії Панкової

Ще один приємний сюрприз зробили ведучій «Ревізора» Юлії Панковій. У студентські роки екс-бойфренд дівчини подарував їй зірку з неба. І це не в переносному сенсі, а в буквальному.

– Я тоді зустрічалася з одним хлопцем. І завжди отримувала від нього цікаві подарунки, – каже Панкова. – На 14 лютого він мене вразив. Лишень уявіть, подарував мені зірку. І так, зірку на небі. У мене навіть є всі документи, які підтверджують, що я її власниця. Тепер почуваюся Маленьким принцом! (усміхається).

Увага від Олега Кензова

А ось ведучий проекту «Кохання на виживання», новий сезон якого Новий канал покаже вже восени, воліє робити сюрпризи, а не отримувати. Зовсім недавно Олег Кензов проявив себе як справжній люблячий син.

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– Один із найбільш недавніх – це поїздка до батьків, – розповідає ведучий Нового каналу. – Абсолютно спонтанна й незапланована. Просто сів за кермо і поїхав до батьків у Полтаву. Поки був у дорозі, мама, ніби відчувала, кілька разів телефонувала. Я намагався говорити сонним голосом, мовляв, відсипаюся, і буду відпочивати далі. Але вже приблизно через годину набрав її і кажу: «визирни у вікно». Сказати, що це була радість зустрічі, – не сказати нічого. Це був один із найбільш зворушливих моментів життя – мамині обійми, радісні вигуки і сльози щастя. Кажу про це – і мурашки біжать по шкірі. Радуйте своїх близьких. Щастя – воно в дрібницях. Даруйте одне одному безцінний час. І завжди знаходьте його для коханих і рідних людей.