Новий каналНовиниП’ять гарячих фото Алессандро Амброссіо: Ну дуже спокусливо!

П’ять гарячих фото Алессандро Амброссіо: Ну дуже спокусливо!

Бразильська супермодель не соромиться демонструвати підтягнуту фігуру в відвертих купальниках. І не тільки…

39-річна Алессандро Амбросіо, екс-ангел Victoria’s Secret, відома своїми роботами з брендами Next, Armani Exchange, Christian Dior і Ralph Lauren, часто балує своїх підписників відвертими знімками в Instagram.

Ми вибрали п’ять знімків, якими модель ділилася останнім часом. Літні сонячні фото в купальниках, які підкреслюють точену фігуру Алессандро – ну дуже спокусливо!

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

Читай також:

Спокусливий білий: Дженніфер Лопес показала фігуру у купальнику

Важкі часи: Кайлі та Кендалл Дженнер не виплачують зарплату своїм працівникам

Блонда у бікіні: Емілі Ратаковскі здивувала зміною іміджу

новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания