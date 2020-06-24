П’ять гарячих фото Алессандро Амброссіо: Ну дуже спокусливо!

Бразильська супермодель не соромиться демонструвати підтягнуту фігуру в відвертих купальниках. І не тільки…

39-річна Алессандро Амбросіо, екс-ангел Victoria’s Secret, відома своїми роботами з брендами Next, Armani Exchange, Christian Dior і Ralph Lauren, часто балує своїх підписників відвертими знімками в Instagram.

Ми вибрали п’ять знімків, якими модель ділилася останнім часом. Літні сонячні фото в купальниках, які підкреслюють точену фігуру Алессандро – ну дуже спокусливо!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 23 Июн 2020 в 9:18 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 16 Апр 2020 в 2:25 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 21 Июн 2020 в 9:39 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 18 Июн 2020 в 7:42 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 20 Июн 2020 в 10:40 PDT

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