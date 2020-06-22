Олександр Педан, Макс Узол та Олег Кензов розповіли про селфі в їхньому житті

Якщо ви вчора не вмикали фронталку за День селфі, тоді у вас, мабуть, немає соцмереж. Складно уявити сучасну людину, яка жодного разу не робила знімок самого себе на телефон. Це ви? Тоді занесемо вас у Червону книгу, як вимираючий вид. Фото на фронтальну камеру стали невід’ємною частиною життя в соціальних мережах. Не оминули вони і ведучих Нового каналу. І так, селфі – доля не лише дівчат, а й брутальних мачо. «Новоканальські» зіркові чоловіки вкотре це доводять своїм прикладом. І нагадують: селфитися хлопцям – не соромно.

Олександр Педан, ведучий реаліті «Екси»

– Селфі я почав робити, коли зареєструвався в Instagram. І то не відразу. Спочатку постив лише пейзажі. Тому що справжні чоловіки не роблять селфі (сміється). Лише згодом якийсь мудрий чоловік сказав: «Чувак, це Instagram. Тут є деякі закони жанру. Не будеш робити селфі – в тебе не буде підписників». Ще рік я просив інших мене фоткати. А потім поступово себе переборов.

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Максим Узол, ведучий тревел-реаліті «У кого більше?»

– Перше й найважливіше в селфі – це світло. Потрібно обов’язково підсвітити обличчя. Або стати біля вікна, або зробити це за допомогою лампи. Бажано не ховатися під кроною дерев, адже листя створюватиме «зебру» на обличчі. На селфі добре мають бути видні очі. Це основа основ! Люди дивляться на очі. І ще: обов’язково на обличчі повинна бути емоція – радість, гнів або смішна гримаса.

Олег Кензов, ведучий реаліті «Кохання на виживання»

– Перше селфі я зробив на цифровий фотоапарат році у 2008-му. І відразу почав собі подобатися (усміхається). Але, звісно, робочий бік обличчя ніхто не відміняв. Про нього вже, напевно, знають усі. Тож з роками і технологіями селфі стають дедалі кращими. Найекстремальніше селфі зробив у Перу з крокодилом у відкритому ставку під час зйомок проекту «Кохання на виживання». Безумовно, під наглядом працівників заповідника. Інакше це було б не просто екстремальне, а вкрай небезпечне фото.