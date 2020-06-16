Леся Нікітюк попросила Михайла Поплавського стати своїм хрещеним

Ведуча «Le Маршрутки» і «Хто зверху?» (Новий канал) запропонувала співочому ректору взаємовигідний бартер

Не знайдеш в українському шоу-бізнесі більш народної ведучої, ніж Леся Нікітюк. Немає і більш народного ректора, ніж Михайло Поплавський. Вчора зірки провели час разом, щоправда, в онлайні. Хоч карантин і послабили, але запобіжних заходів через коронавірус Леся і Михайло дотрималися на 100%. Все ж ректор перебуває у групі ризику. Зустріч вийшла такою успішною, що Нікітюк і Поплавський, можливо, скоро стануть родичами. Леся запропонувала Михайлу Михайловичу охрестити її в обмін на статус блогера-мільйонника.

– Давайте так: я вам допоможу набрати мільйон підписників в Instagram, а ви станете моїм хрещеним, – звернулася до ректора ведуча Нового каналу. – Щойно набереться мільйон підписників, ви візьмете крижму, і ми підемо до церкви: у Володимирський собор або будь-яку іншу – там вже домовимося. Обов’язково покладіть у конверт гроші і золотий ланцюжок із хрестиком. А ще хрещений повинен дарувати мені подарунки на день народження, День святого Миколая і день Лесі – 14 разів на рік.

Поклавши руку на серце, співаючий ректор погодився на бартер із ведучою Нового каналу. Поки що в нього 540 тисяч фоловерів. У Лесі – 3,4 мільйона. Чи буде вона залучати СММ-ників до розкручування акаунту Поплавського, чи поділиться своїми фанатами – ведуча не уточнює. Залишається стежити не лише за переміщенням «Le Маршрутки» Україною, а й за кількістю підписників у ректора. Щоб випадково не пропустити хрестини року.

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