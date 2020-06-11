ТОП-5 порад Сергія Притули студентам

Ведучий шоу «Хто зверху?» (Новий канал) Сергій Притула у своєму новому відеоблозі звернувся до випускників і студентів і поділився кількома корисними лайфхаками на майбутнє

Порада № 1. Будьте активними

– Записуйтесь усюди, куди лише можна записатися, – радить ведучий. – Є художня самодіяльність? Йдіть на художню самодіяльність та на всілякі квізи. Є додатковий семінар? Запишіться на нього, не полінуйтеся – дізнаєтесь щось нове та цікаве. Є можливість закордонного стажування? Записуйтесь, навіть не думайте. Ні, ну, звісно, студентське життя це не тільки підручники та курсові. Це і фан, дискотеки, запальні вечірки, любов і ночі без сну. Але вам потрібно пам’ятати, що найближчі чотири-п’ять років вашого життя не повинні пройти в алкогольному чи фестивальному угарі. Ви маєте здобути спеціальність, яка потім буде вас годувати.

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За словами ведучого, активних сьогодні помічають, і ця риса допоможе складати заліки та іспити.

– Навіть якщо ви не будете щось знати з основного предмету, ви завжди зможете вразити викладача якимось додатковими знаннями, – говорить Притула.

Порада №2. Думайте своєю головою

– Батьків треба слухатися, але це ваше життя, і вам обирати, ким бути, – пояснює Сергій. – Не бійтеся йти за покликом свого серця. Оберіть той фах, який подобається вам найбільше. Бо немає нічого гіршого у житті, аніж вставати зранку та йти на роботу, яку не любиш. Визначте, чим ви хочете займатися, і ставайте у цій справі найкращими.

Порада №3. Будьте нормальними

– Є такі викладачі, які люблять стукачів та підлабузників, але зазвичай студентське середовище таких гнобить, – попереджає ведучий. – Досягати успіху можна і без цілування викладацької спини нижче попереку. І пам’ятайте: боротися за свої права – це нормально. Не дозволяйте керівництву ваших вишів використовувати вас, яке дешеву робочу силу на мітингах, які вони ініціюють. Все, що ви робите, ви маєте робити добровільно.

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Порада №4. Працюйте

– Намагайтеся поєднувати навчання з роботою, – рекомендує Притула. – Перший курс бажано працювати на заліковку, потім вона почне працювати на вас. Але не цурайтеся роботи з першого-другого курсу. Таким чином ви будете здобувати найголовніше – досвід.

Порада №5. Цікавтеся політикою

– Це модно, це правильно, це потрібно, – запевняє Сергій. – В Україні побутує стереотип, що студенти – це пасивна категорія людей у контексті українською вітчизняної політики. Вас сотні тисяч по всій Україні, і ви реально впливаєте на ті чи інші політичні процеси.