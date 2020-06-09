Фонд Олени Пінчук випустив лекції для всіх, хто прокачує життя на карантині

Провідні експерти з різних сфер поділилися дієвими порадами, як структурувати особисте та бізнес-життя під час карантину.

Проект «Я зможу!» Фонду Олени Пінчук не зміг залишатися осторонь епідемії COVID-19. Спеціалісти Фонду разом із найкращими експертами з різних галузей розробили спеціальний цикл лекцій для всіх, хто стикнувся з труднощами під час карантину. Самоізоляція багатьох збила з ніг. Та є реальні інструменти, що дозволять повернути життя на швидкі рейки.

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– У відповідь на епідемію COVID-19 проект «Я зможу!» розробив спеціальний цикл лекцій, що має на меті полегшити емоційний стан у час невизначеності, зменшити рівень стресу, навчити вибудовувати стосунки з членами родини, спокійно сприймати обставини та вчасно реагувати на зміни, – розповіла Ольга Сердюк, програмна директорка Фонду Олени Пінчук. – Курс «Я зможу! COVID-19 response» містить 10 лекцій найкращих українських експертів, які не втрачають своєї актуальності навіть поза межами карантину. Команда лекторів складається з психологів, фінансового та юридичного консультантів, нейродослідниці, експертів, що реалізують онлайн-проекти у різних сферах. Усі вони дадуть практичні поради, які дозволять запобігти фінансовій кризі та безробіттю, навчать жити в рамках мінімальних бюджетів та захищати власні права у стосунках з роботодавцем. Розкажуть, як прокачати свій мозок та навчити його вчитися, як створювати собі опори та знаходити нові можливості для розвитку навіть під час кризи.

Хоч карантин вже послаблено, багато українців досі оговтуються від його наслідків. Час на адаптацію до нової реальності можна суттєво скоротити. І на допомогу вам прийдуть ось ці лекції. Клікайте на назви – і гарного перегляду!

Лекція Вікторіі Любаревич-Торхової «Як поговорити з дитиною про те, що відбувається»

Лекція Олександра Білоуса «Коли ви – дорослі діти. Особливості спілкування з літніми батьками»

Лекція Віктора Комаренка «Ізоляція: випробовування підлітками»

Лекція Олени Макєєвої «Життя без бюджету – новий виклик людству»

Лекція Ольги Філіпової «Робота з дому: як тримати баланс і не втратити здоровий глузд»

Лекція Тетяни Козаченко «Правові стосунки з роботодавцем»

Лекція Юнони Лотоцької «Створи собі опори»

Лекція Наталії Каді «Як зрозуміти свій мозок»

Лекція Альони Бондаренко «Декрет vs карантин»

Лекція Олени Шараєвської «Доступне IT: онлайн та без профільного диплома»