«Усі марять стати Фреймут чи Притулою»: Олександр Педан розповів, як потрапити на телебачення
Ведучий реаліті «Екси» (Новий канал) поділився спостереженнями, як отримати роботу мрії
Телеведучим Олександр Педан працює вже 14 років. Свій зірковий шлях він розпочав із Comedу Club.UA, а двома роками пізніше став обличчям Нового каналу. Ось уже понад десятиліття його впізнають на вулиці, просять автограф та сфотографуватися.
– Коли приходжу з лекцією в університети чи до молоді в інші місця, то перше запитання, яке ставлю: «Хто думає, що стане зіркою телебачення?» – ділиться Олександр Педан. – І у відповідь бачу 90% піднятих рук. Усі марять стати Фреймут, Єфросініною, Педаном чи Притулою.
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Однак до сьогодні остаточної відповіді на запитання, як стати телезіркою, ведучий знайти не може. Пояснює: це результат поєднання багатьох чинників.
– Якби щоразу мені давали долар за це запитання, то я став би вже мультимільярдером, – з усмішкою каже ведучий реаліті «Екси» та суддя шоу «Хто зверху?» – проектів, які не один рік з успіхом показує Новий канал. – Насправді хочу і розчарувати, і надихнути. На телебачення потрапляють одиниці. Усе це результат таланту, везіння, наполегливої праці та можливості опинитися у потрібному місці в потрібний час.
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Окрім роботи в кадрі, є ще безліч професій, пов’язаних із роботою поза ним – редактори, режисери, сценаристи чи стилісти. Однак про ці професії молодь зазвичай або не знає, або взагалі не розглядає, як цікаві для себе.
– Не можна жити з думкою, що ви станете зіркою і акцентуватися лише на цьому, – рекомендує Олександр Педан. – Я, наприклад, закінчив економічний факультет університету і пропрацював рік за професією. Завжди має бути план Б. Що більше знань, умінь ви будете отримувати, то легше буде в разі чого змінити професію. Водночас однозначно не відмовляйтеся від своєї мрії і пробуйте, старайтесь, але паралельно навчайтеся та опановуйте інші знання та вміння.