Зовсім випадково: історії ведучих, які не хотіли бути журналістами

6 червня в Україні відзначають День журналіста. Спеціально до цього свята ведучі тревел-проекту «У кого більше?» (Новий канал) Аліна Мисечко, Анастасія Кошман та Валентин Чернявський розповіли, як почали працювати в сфері журналістики

«Думала, буду юристом»

Аліна Мисечко потрапила в журналістику за волею випадку, дівчина планувала пов`язати життя зовсім з іншою професією.

– Я збиралася стати юристом, але посіла перше місце на міжнародному конкурсі з української мови, і мене зарахували автоматом в Інститут журналістики КНУ ім. Т.Г. Шевченка, – згадує Аліна. – Перша робота у сфері – на Новому каналі. І так ми потім і залишилися «жити разом» на 10 років. На третьому курсі, більше 10 років тому, прийшла на Новий канал на практику у програму новин «Репортер» і залишилася працювати. Це були круті часи! Класна команда, цікаві теми, я кайфувала від цієї роботи! І паралельно бігала на пари. А потім вже був «Абзац!», «Заробітчани», «У кого більше?»

«Тато вирішив, що піду на економіку»

Колега Аліни, Анастасія Кошман, теж не мріяла про професію журналіста.

– Це дуже дивна історія, – каже ведуча. – Я ніколи не хотіла бути журналістом. У 10-му класі дружила з дівчатками на рік старшими за мене. Вони були в 11-му, і вже думали, яку професію обрати. Одна з них якось сказала: «Буду вступати на журналіста». А я, не роздумуючи, раптово сказала: «Я теж туди піду». Прийшла до батьків, розповіла про своє рішення. Була тільки кумедна історія з татом: він не відразу зрозумів, що таке «журфак», і рік платив за мої підготовчі курси. Весь цей час думав, що я йду вчитися на економіста. Коли ж усвідомив, був шокований, просив мене «добре подумати», злякався, що це безперспективна професія. Але втрутилася мама, пояснила, що це мій вибір. Під час навчання мені вдалося пройти практику на канали MTV Україна, а також на «Першому національному» у проекті «Експерти дозвілля». Там я рік працювала безкоштовно, робила сюжети. Після чого мене перевели вже на оплачувану роботу у проект Книга.UA.

«Лінь було йти сходинками»

Як і його колеги, Валентин Чернявський теж не думав про журналістику. Вибрати цю професію його підштовхнули мама і…лінь.

– Моя перша робота, пов’язана з журналістикою, була на черкаському обласному радіо, – каже ведучий. – Я працював там рік, було дуже цікаво. Звідти вже перейшов на ТБ. В принципі, ніколи не думав ставати журналістом. Коли потрібно було вирішувати, на кого вступати, тато хотів, щоб я пішов навчатися на юриста, а мама – на журналіста. Казала, що в мене непогано виходить писати всякі розповіді. На юриста приймали документи на п’ятому поверсі університету, а на журналіста – на третьому. Вибрав другий варіант, щоб менше підніматися по сходинках (сміється).