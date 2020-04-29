Рофл, інфасотка, муд, олди … Чого тільки не придумають підлітки, щоб зашифрувати своє спілкування. Сленг – їх особливий світ, вхід в який строго за перепустками. Давай перевіримо, чи зможете ви спілкуватися з підлітками одною мовою! Пройдіть тест і не забудьте поділитися результатом в соцмережах. Починаємо:

Підлітковий словник сленгу – тільки перша сходинка взаєморозуміння підлітків між собою та з батьками. На жаль, близькі не підозрюють, які емоції діти переживають і тримають в собі. Новий канал підготував для глядачів сюрприз – 8 травня, в п’ятницю, в ефірі каналу вийдуть всі серії популярного серіалу «Перші ластівки», який викликав шквал обговорень у соцмережах! Не пропусти, а краще подивися з дитиною або сестрою чи братом. Вам буде що обговорити.