Три корисні ЗСЖ-звички від ведучої Нового каналу

Ведуча тревел-проекту Нового каналу «У кого більше?» Анна Олицька про здоровий спосіб життя знає все і навіть більше. Дівчина не лише журналіст, а ще й інструктор з йоги. Вона охоче поділилася трьома звичками харчування та вправами для тонусу тіла

Ці корисні звички допоможуть вам залишатися у формі і чудово почуватися.

Склянка води

Свій день ведуча завжди починає зі склянки теплої води з лимоном.

– П’ю її натщесерце, – каже ведуча. – Це запускає обмін речовин, виводить токсини і омолоджує організм. А снідати можна вже через півгодини.

Дихальні вправи

Вправи «вакуум» і «помпа» корисні для преса, тримають його в тонусі.

– При їх виконанні відбувається масаж внутрішніх органів, – пояснює Анна.

«Вакуум». Техніка виконання. Трохи зігнувшись, спираємося на коліна руками. Робимо вдих, потім видих, затримуємо дихання. Максимально підтягуємо живіт до хребта. Тримаємося в такому положенні досить довго, поки вистачає повітря. Повторити десять разів.

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«Помпа». Техніка виконання. «Помпа» схожа на «вакуум», але якщо в першій вправі ми просто підтягуємо живіт до хребта, то в «помпі» робимо хвилі животом.

Вдих-видих, затримуємо дихання, підтягуємо живіт всередину, і потім максимально виштовхуємо його вперед, а потім – назад. Все це відбувається на затримці дихання. Робимо щонайменше 50 виштовхувань.

П’ятиразове харчування

Після склянки води і вправ настає час сніданку. За словами ведучої, підійде вівсянка з медом і чай без цукру.

Обов’язково влаштовуйте собі перекуси. Для перекусу Олицька радить вибрати 150 г сиру з жирністю 2% і яблуко. Ось ще продукти, які підійдуть для цього: горіхи, овочеві палички з хумусом, будь-які фрукти, салат з яйцем і цільнозернові хлібці.

Анна рекомендує спробувати доволі популярну систему харчування – прийоми їжі п’ять разів на день із перервою в три години.