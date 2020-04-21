У період карантину та боротьби з пандемією соціальна відповідальність телеканалів вийшла на перший план. StarLightMedia приділяє особливу увагу спілкуванню зі своєю аудиторією. І доносить, як важливо залишатися вдома. Спеціально для цього з відомими ведучими холдингу був знятий ряд роликів, об’єднаних одним хештегом #залишайсявдома.

На Великодні свята Новий канал запустив інтерактивну гру «Спіймай писанку». Її метою стало об’єднати людей біля екранів телевізорів, мотивувати їх залишатися вдома і святкувати Великдень у вузькому колі сім’ї. Для реалізації гри були задіяні ресурси ефірного промо та соціальні мережі Нового каналу. Задумка проста: Новий канал запропонував своїм глядачам ловити в ефірі «писанки», які з’являлися у проектах прайм-тайм. Їх необхідно було порахувати, зробити з ними селфі і відправити фото з правильною відповіддю на сайт Нового каналу або викласти у себе в сторіз з позначенням профілю Instagram Нового каналу. А можна було викласти своє фото з правильною відповіддю в коментарях під певним постом у Facebook.

Змагання відбулися 18 і 19 квітня, а сама ініціатива Нового каналу отримала безліч позитивних відгуків від глядачів. До слова, грали люди цілими сім’ями, писанки рахували як діти, так і їхні батьки. Переможців дня визначали за допомогою випадкового вибору – по п’ять користувачів Instagram, Facebook і сайту. Вони отримають від каналу смачні подарунки до свят.

– Ми поставили перед собою завдання – донести до більшості українців меседж залишатися під час Великодня вдома, не йти до церкви, берегти себе й рідних, – розповіла маркетинг-директор Нового каналу Ольга Балабан. – Ідею ловити писанки під час ефіру придумали керівник промовідділу Юра Бондар і режисер Лера Коваленко. Остаточно ідея сформувалася в середу. Здавалося, що реалізувати її до суботи… нереальний термін. Уже в четвер ми записали ролики з нашими ведучими. Вони відгукнулися відразу ж. Дизайнери за добу зробили писанки. У п’ятницю ми віддали всі матеріали в ефір. Загалом на реалізацію пішло трохи більше доби. А це виготовлення дизайнерами писанок, придумування ідеї ролика і його запис з ведучими, монтаж. В цей час підключився діджитал: написав правила гри, підготував усі майданчики. І, звісно, треба подякувати ефірній службі, яка розставляла писанки по ефіру. Ми спрацювали командою Нового каналу: ефірна служба, промо, дизайн-бюро, інтернет-відділ і прес-бюро.

Гра «Спіймай писанку» отримала великий відгук від глядачів. За два дні в ній взяло участь більше 5 тисяч людей. А разом із результатами Новому каналу надсилали слова подяки за те, що розважили дітей під час самоізоляції.

– Це той самий проект «360», який дозволив об’єднати і максимально ефективно використати всі ресурси Нового каналу (digital + ефір). Зараз у соцмережах дуже багато негативу, але нам нескладною грою вдалося покращити настрій глядачам. У другий день від них прийшло стільки фото, що в нас буквально за 30 хвилин переповнився Google-диск, де ми приймали відповіді. Отримали тисячі коментарів з відповідями від глядачів на Facebook і близько 1 500 stories з позначенням профілю Нового каналу в Instagram, – розповіла керівник відділу контент-маркетингу на Новому каналі Оксана Касаткіна.

Розвага під час самоізоляції стала інструментом моральної підтримки. І інтерактивна кампанія «Спіймай писанку» це довела.