Новий каналНовиниОновлено! Відомі переможці гри «Спіймай писанку»!

Оновлено! Відомі переможці гри «Спіймай писанку»!

30 глядачів Нового каналу отримають смачні подарунки

Гра «Спіймай писанку» була запеклою! Дякуємо, що бережете себе та залишаєтеся вдома разом з нами.

Недільна гра закінчилася! Увага, правильна відповідь – 19 квітня в ефірі Нового каналу з’явилося 48 писанок! Нам було весело грати з вами, а судячи з коментарів – вам теж! Адже кількість учасників збільшилася. У Instagram надіслали відповіді понад 500 людей, в Facebook – більше 1000 (!), на сайт завантажили фотографії до 300 гравців.

20 квітня об 11:00 ми завершили приймати відповіді учасників та за допомогою випадкового вибору визначилися із переможцями. Увага, результати!

5 переможців із Instagram

5 переможців із Facebook

5 переможців, які скористались novy.tv

Нагадаємо й результати суботньої гри! 18 квітня в ефірі Нового каналу з’явилася 61 писанка! 19 квітня об 11:00 ми завершили приймати результати.

Гравці могли обрати зручний спосіб відправки результатів: на сторінку Нового каналу у Facebook, у Instagram чи заповнити форму на сайті novy.tv. Найактивнішими були користувачі Instagram – 700 учасників, відповіді на сайт загрузили 443 глядача, а Facebook скористалися 190 людей.

На жаль, не всі уважно ознайомилися із правилами. Для участі у грі необхідно було зробити селфі на фоні писанки в ефірі Нового каналу та написати на ньому свій варіант правильної відповіді. Інші фото не розглядалися.

Вмикайте фанфари! Оголошуємо результати!

5 переможців із Instagram

5 переможців із Facebook

  1. Настя Буняк
  2. Vita Pavliuk
  3. Наталія Волошина
  4. Інна Багнюк
  5. Олександр Третяков

5 переможців, які скористались novy.tv

Вітаємо щасливчиків! Скоро з вами зв’яжуться представники каналу, щоб уточнити деталі та доставити смачний подарунок.

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