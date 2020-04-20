30 глядачів Нового каналу отримають смачні подарунки

Гра «Спіймай писанку» була запеклою! Дякуємо, що бережете себе та залишаєтеся вдома разом з нами.

Недільна гра закінчилася! Увага, правильна відповідь – 19 квітня в ефірі Нового каналу з’явилося 48 писанок! Нам було весело грати з вами, а судячи з коментарів – вам теж! Адже кількість учасників збільшилася. У Instagram надіслали відповіді понад 500 людей, в Facebook – більше 1000 (!), на сайт завантажили фотографії до 300 гравців.

20 квітня об 11:00 ми завершили приймати відповіді учасників та за допомогою випадкового вибору визначилися із переможцями. Увага, результати!

5 переможців із Instagram

5 переможців із Facebook

5 переможців, які скористались novy.tv

Нагадаємо й результати суботньої гри! 18 квітня в ефірі Нового каналу з’явилася 61 писанка! 19 квітня об 11:00 ми завершили приймати результати.

Гравці могли обрати зручний спосіб відправки результатів: на сторінку Нового каналу у Facebook, у Instagram чи заповнити форму на сайті novy.tv. Найактивнішими були користувачі Instagram – 700 учасників, відповіді на сайт загрузили 443 глядача, а Facebook скористалися 190 людей.

На жаль, не всі уважно ознайомилися із правилами. Для участі у грі необхідно було зробити селфі на фоні писанки в ефірі Нового каналу та написати на ньому свій варіант правильної відповіді. Інші фото не розглядалися.

Вмикайте фанфари! Оголошуємо результати!

5 переможців із Instagram

5 переможців із Facebook

Настя Буняк Vita Pavliuk Наталія Волошина Інна Багнюк Олександр Третяков

5 переможців, які скористались novy.tv

Вітаємо щасливчиків! Скоро з вами зв’яжуться представники каналу, щоб уточнити деталі та доставити смачний подарунок.