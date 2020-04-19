15 глядачів Нового каналу отримають смачні подарунки

Суботня гра «Спіймай писанку» була запеклою! Дякуємо, що бережете себе та залишаєтеся вдома разом з нами.

19 квітня об 11:00 ми завершили приймати результати першої гри та почали підрахунки. Наразі можемо оголосити правильну відповідь. Отже, 18 квітня в ефірі Нового каналу з’явилася 61 писанка! Якщо все співпало – ви на крок ближчі до перемоги.

Гравці могли обрати зручний спосіб відправки результатів: на сторінку Нового каналу у Facebook, у Instagram чи заповнити форму на сайті novy.tv. Найактивнішими були користувачі Instagram – 700 учасників, відповіді на сайт загрузили 443 глядача, а Facebook скористалися 190 людей.

На жаль, не всі уважно ознайомилися із правилами. Для участі у грі необхідно було зробити селфі на фоні писанки в ефірі Нового каналу та написати на ньому свій варіант правильної відповіді. Інші фото не розглядалися.

Вмикайте фанфари! Оголошуємо результати!

5 переможців із Instagram

5 переможців із Facebook

Настя Буняк Vita Pavliuk Наталія Волошина Інна Багнюк Олександр Третяков

5 переможців, які скористались novy.tv

Вітаємо щасливчиків! Скоро з вами зв’яжуться представники каналу, щоб уточнити деталі та доставити смачний подарунок.

Якщо ви не перемогли, не засмучуйтеся. Адже сьогодні ви можете спробувати ще раз.

Правила ті ж самі! 19 квітня писанки з’являтимуться під час трансляції фільмів «Джон Картер», «Асистент вампіра» та «Принц Персії: піски часу». Результати прийматимуться з 23:10 до 11:00 наступного дня. Слідкуйте за новинами.

Успіхів!