Новий каналНовиниПереможців суботньої гри «Спіймай писанку» визначено! Швидше дивись результати

Переможців суботньої гри «Спіймай писанку» визначено! Швидше дивись результати

15 глядачів Нового каналу  отримають смачні подарунки

Суботня гра «Спіймай писанку» була запеклою! Дякуємо, що бережете себе та залишаєтеся вдома разом з нами.

19 квітня об 11:00 ми завершили приймати результати першої гри та почали підрахунки. Наразі можемо оголосити правильну відповідь. Отже, 18 квітня в ефірі Нового каналу з’явилася 61 писанка! Якщо все співпало – ви на крок ближчі до перемоги.

Гравці могли обрати зручний спосіб відправки результатів: на сторінку Нового каналу у Facebook, у Instagram чи заповнити форму на сайті novy.tv. Найактивнішими були користувачі Instagram – 700 учасників, відповіді на сайт загрузили 443 глядача, а Facebook скористалися 190 людей.

На жаль, не всі уважно ознайомилися із правилами. Для участі у грі необхідно було зробити селфі на фоні писанки в ефірі Нового каналу та написати на ньому свій варіант правильної відповіді. Інші фото не розглядалися.

Вмикайте фанфари! Оголошуємо результати!

5 переможців із Instagram

5 переможців із Facebook

  1. Настя Буняк
  2. Vita Pavliuk
  3. Наталія Волошина
  4. Інна Багнюк
  5. Олександр Третяков

5 переможців, які скористались novy.tv

Вітаємо щасливчиків! Скоро з вами зв’яжуться представники каналу, щоб уточнити деталі та доставити смачний подарунок.

Якщо ви не перемогли, не засмучуйтеся. Адже сьогодні ви можете спробувати ще раз.

Правила ті ж самі! 19 квітня писанки з’являтимуться під час трансляції фільмів «Джон Картер», «Асистент вампіра» та «Принц Персії: піски часу». Результати прийматимуться з 23:10 до 11:00 наступного дня. Слідкуйте за новинами.

Успіхів!

новости поймай писанку