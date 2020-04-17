Збирай писанки в ефірі Нового та отримуй подарунки!

Великодні вихідні несуть сюрпризи! Новий канал хоче віртуально христосуватися зі своїми глядачами та переносить традиційну «битву крашанками» в ефір!

У суботу та неділю, 18 та 19 квітня, на Новому відбудеться гра «Спіймай писанку». Переможці, яких визначать за допомогою випадкового вибору, отримають подарунки. Ознайомся з офіційними правилами.

Умови дуже прості! Всього відбудеться дві гри – 18 та 19 квітня.

Учасникам необхідно зробити селфі на фоні писанки, яка з’явиться в ефірі Нового каналу, та порахувати їх загальну кількість протягом одної гри.

У суботу писанки з’являтимуться під час трансляції програми «Хто зверху?», мультфільмів «Іван Царевич та Сірий вовк», «Іван Царевич та Сірий вовк 2» та фільму «Учень чаклуна».

У неділю починайте ловити писанки під час фільмів «Джон Картер», «Асистент вампіра» та «Принц Персії: піски часу».

Далі ще простіше. Гра закінчується у суботу о 23:00 та в неділю о 23:10. У цей час у соцмережах Нового каналу з’явиться повідомлення про закінчення змагання. Тоді й гайда відправляти результати.

Користувачам Instagram необхідно додати кількість знайдених писанок на селфі та викласти в сторіз, позначивши @nony_channel.

Любителям Facebook – дочекатися появи на сторінці Нового каналу поста про прийом результатів. Так само додати загальну кількість побачених писанок до селфі та загрузити фото в коментарі.

Якщо ви не любитель соцмереж – заходьте на сайт novy.tv, клікайте на банер та переходьте до гугл-форми. Далі все просто – загружайте селфі та вкажіть кількість побачених писанок.

Нагадаємо, що 18 та 19 квітня відбудуться дві різні гри. І ви можете випробувати вашу удачу двічі.

Переможці визначатимуться за допомогою випадкового вибору та оголошуватимуться у соцмережах Нового каналу наступного дня після гри до 14:00. Хай щастить!