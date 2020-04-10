10 квітня світ відзначає особливе сімейне свято – День брата і сестри. Напевно в кожного знайдеться кілька веселих історій або спогадів з дитинства, пов’язаних із рідними. Ведучі Нового каналу Сергій Притула, Тетяна Мокріді і Макс Узол поділилися своїми історіями

Брат захистить

У Сергія Притули є старший брат Василь. Ведучий «СуперІнтуїції» розповів, чим вони з братом схожі, і як часто билися, коли були дітьми.

– Насправді не такі ми вже з братом і різні, – розповідає Сергій. – Просто моя праця – в публічній сфері. А брат Василь – адвокат. Він великий професіонал у тому, чим займається. І багато працює над самовдосконаленням. У прагненні бути найкращим у своїй царині ми подібні. У дитинстві частенько билися. Ну, як билися… я «вигрібав». Все ж різниця майже у чотири 4 роки не залишала шансів. Та і брат завжди більше дружив зі спортом: карате, рукопашний бій, жонглювання пудовими гирями… Він не лише міг дати прочухана, насамперед, захищав. Відверто кажучи, поки Василь не закінчив школу, мені жилося достатньо комфортно – старшокласники не ображали, бо знали, що брат заступиться, і буде непереливки. А зараз ми два дорадчих органи один одному.

Ранкові танці, «вгадайка» та пісні під гітару: Яким був Insta-день із Максом Узлом та Олею Манько

Сильний зв’язок

Тетяна Мокріді, директор Школи леді в реаліті Нового каналу «Від пацанки до панянки», була рада появі молодшої сестри. За її словами, з нею вони дружні від самого народження.

– Найбільший подарунок, який зробили мені батьки, – це моя молодша сестра, – каже Тетяна. – Ми дуже близькі, і не можемо одна без одної. Нас розділяє величезна відстань, тому іноді не бачимося роками. Найяскравіший спогад дитинства: це як батьки принесли писклявий згорток і поклали на ліжко. Я роздивилася лялечку і сказала: «Це буде Наташа». У свої майже п’ять років дала ім’я молодшій сестричці. Вже понад 20 років вона живе у США і носить прізвище Кеннеді. Нас рятує Fice Time, говоримо кілька разів на добу. Між нами такий сильний зв’язок, що збігаються настрій і смаки. Ми примудряємося купувати однакові сукні в різних частинах земної кулі, а потім регочемо зі сльозами на очах. Найбільша наша мрія щороку – відпустка разом з усією родиною. Але цього року епідемія внесла свої корективи. Останній місяць думаємо лише про одне: щоб усі були живі та здорові.

Коза-дереза

Ведучий тревел-реаліті «У кого більше?» Максим Узол разом зі старшою сестрою нерідко шукав пригод.

Берлінале, кіно і театр: як розвивається кар’єра акторів «Перших ластівок»

– У мене є старша сестра Інна, – ділиться Макс. – Нерідко ми з нею ходили в походи. Ну, як в походи – в кінець вулиці, там поляна була, старий цвинтар із старовинними дореволюційними хрестами. Настільки старий, що там гуляли люди і паслися кози з коровами. Для нас, дітей, це було абсолютно нормально – тусити на кладовищі. Якось ми з друзями і сестрою прийшли туди в «похід»: постелили ковдру на горбок, розклали хліб і котлети. Але цього нам здалося мало. Ми придумали провернути небаченого нахабства злочин! Подоїти чужу козу. Ніхто з нас цього не вмів, але ми взяли кришку від банки й оточили бідну тварину. Я тримав за роги, подруга за п’яту точку, а моя сестра як старша почала тягнути нещасну козу за вим’я. Та взялася брикатися і бодатися. Було страшно, що нас заскочить господиня тварини і здасть батькам. Але ми все-таки ризикнули, і хвилин через 10, ціною титанічних зусиль нам вдалося надоїти аж пів кришечки молока! Ну, десь по крапель 10 на кожного. Це було найсмачніше молоко в житті!

Разом із нашими ведучими дотримуйтесь карантину, приєднуйтесь до флешмобу #залишайсявдома. А поки немає можливості зустрітися з рідними, зателефонуйте їм і привітайте зі святом!