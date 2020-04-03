Не агрись, будь на ізі! Новий канал запустив словник підліткового сленгу
Діма Притула, Лера Педан, Маша Полякова, групи Open Kids і DSIDE Band підтримали ініціативу й поділилися своїми улюбленими слівцями. Ексклюзив!
Самоізоляція і карантин зачинили вдома кілька поколінь. Обмежений простір і брак фізичної активності можуть призводити до конфліктів на порожньому місці. Новий канал – за взаєморозуміння між батьками і дітьми. Тому взяв на себе місію допомогти дорослим зрозуміти підлітків і налагодити з ними спілкування.
У лексиконі дітей багато слів, про значення яких їхні батьки не підозрюють: рофлити, нуб, на ізі, байт, чілаут, кричати, олди… Ні, підлітки не проклинають оточуючих, а передають свої емоції.
Діти селебритіз і популярні підліткові групи приєдналися до ініціативи Нового каналу й допомогли розібратися, який сленг зараз найпопулярніший, і що він означає.
Син Сергія Притули Дмитро любить слово «нуб», що означає «новачок». І ось приклад його використання від Діми: «Мій тато не знає молодіжних слів. Він у цьому нуб».
Донька Саші Педана Лера любить фразу «На ізі».
– Коли тато запитує: «Леро, що там у школі?», я відповідаю: «Тату, розслабся, не переймайся, все нормально». Це й означає – на ізі.
Донька співачки Олі Полякової Маша часто говорить «рофл».
– Це слово виникло з абревіатури ROFL (rolling on the floor laughing), що означає «кататися по підлозі від сміху». Наприклад, коли тобі розповіли жарт, а ти кажеш – це справжній рофл. Іноді воно використовується, якщо ти когось розігруєш.
Учасниці гьорлз-бенду Open Kids і групи DSIDE Band теж поділилися своїми улюбленими слівцями. Незабаром вони з’являться на сторінці в Instagram Нового каналу. Розкриємо поки що два – «олди» і «інфасотка».
– Олдами називають людей старшого віку або тих, хто знає більше за інших, – ділиться Юлія Гамалій з Open Kids. – Наприклад, є стара пісня, і люди кажуть: «Лише справжні олди її пам’ятають».
– Інфасотка – це достовірна інформація, коли ви впевнені в чомусь на 100%, – доповнив Сергій Місерва з DSIDE Band. – Наприклад: «Вони не ходили вчора в кінотеатр. Інфасотка. Тому що зараз усі на карантині».
Давайте перевіримо, чи знаєте ви значення ще кількох сленгових слів. Що таке «рілі», «катка», «агритися», «муд», «шиперити»? Сумніваєтеся в значенні – тоді чЕкайте Новий канал в Instagram, там жиза.