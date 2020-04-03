Діма Притула, Лера Педан, Маша Полякова, групи Open Kids і DSIDE Band підтримали ініціативу й поділилися своїми улюбленими слівцями. Ексклюзив!

Самоізоляція і карантин зачинили вдома кілька поколінь. Обмежений простір і брак фізичної активності можуть призводити до конфліктів на порожньому місці. Новий канал – за взаєморозуміння між батьками і дітьми. Тому взяв на себе місію допомогти дорослим зрозуміти підлітків і налагодити з ними спілкування.

У лексиконі дітей багато слів, про значення яких їхні батьки не підозрюють: рофлити, нуб, на ізі, байт, чілаут, кричати, олди… Ні, підлітки не проклинають оточуючих, а передають свої емоції.

Діти селебритіз і популярні підліткові групи приєдналися до ініціативи Нового каналу й допомогли розібратися, який сленг зараз найпопулярніший, і що він означає.

Син Сергія Притули Дмитро любить слово «нуб», що означає «новачок». І ось приклад його використання від Діми: «Мій тато не знає молодіжних слів. Він у цьому нуб».

Донька Саші Педана Лера любить фразу «На ізі».

– Коли тато запитує: «Леро, що там у школі?», я відповідаю: «Тату, розслабся, не переймайся, все нормально». Це й означає – на ізі.

Донька співачки Олі Полякової Маша часто говорить «рофл».

– Це слово виникло з абревіатури ROFL (rolling on the floor laughing), що означає «кататися по підлозі від сміху». Наприклад, коли тобі розповіли жарт, а ти кажеш – це справжній рофл. Іноді воно використовується, якщо ти когось розігруєш.

Учасниці гьорлз-бенду Open Kids і групи DSIDE Band теж поділилися своїми улюбленими слівцями. Незабаром вони з’являться на сторінці в Instagram Нового каналу. Розкриємо поки що два – «олди» і «інфасотка».

– Олдами називають людей старшого віку або тих, хто знає більше за інших, – ділиться Юлія Гамалій з Open Kids. – Наприклад, є стара пісня, і люди кажуть: «Лише справжні олди її пам’ятають».

– Інфасотка – це достовірна інформація, коли ви впевнені в чомусь на 100%, – доповнив Сергій Місерва з DSIDE Band. – Наприклад: «Вони не ходили вчора в кінотеатр. Інфасотка. Тому що зараз усі на карантині».

Video: Не агрись, будь на ізі! Новий канал запустив словник підліткового сленгу Діма Притула, Лера Педан, Маша Полякова, групи Open Kids і DSIDE Band доповнили словник підліткового сленгу від Нового каналу своїми улюбленими слівцями. Ексклюзив!

Давайте перевіримо, чи знаєте ви значення ще кількох сленгових слів. Що таке «рілі», «катка», «агритися», «муд», «шиперити»? Сумніваєтеся в значенні – тоді чЕкайте Новий канал в Instagram, там жиза.