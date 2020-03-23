Олександр Педан став жертвою жорсткого розіграшу

На телеведучого, який обожнює розігрувати колег, «напали» на парковці. Після цього він вирішив припинити знущатися з людей

Олександр Педан не лише ведучий Нового каналу і лідер спортивного руху JuniorZ, а й успішний YouTube-блогер. Його спеціалізація – розіграші. Жертвами Педана стають його колеги-блогери, а восени 2019-го він так налякав своєю аферою з пістолетами і поліцією Лесю Нікітюк, що змушений був вибачатися за свій вчинок.

Після цього Олександр не припинив працювати над розіграшами. За що й поплатився, ставши жертвою жорстокого жарту своїх же друзів.

Почалося все з того, що під час обіду в ресторані до ведучого підійшов підставний чоловік, який попросив Педана записати відеопривітання для його тещі. Блогер відразу не відповів згодою, оскільки відчув підставу. До того ж, чоловік був п’яний, і його поведінка з кожною секундою ставала дедалі агресивнішою. За ведучого заступився його директор Євген (до речі, саме він був ініціатором розіграшу), який попросив їх новознайденого знайомого видалити відео і спробував викликати охорону.

– Ви там на своєму телевізорі всі офігіли, чи що! Тепер усі побачать, як ви поводитеся! Яка ще охорона? Запам’ятайте мене, я підключу сюди всю братву! – кричав розлючений відвідувач ресторану.

Врешті-решт він почав погрожувати Олександру і Євгену розправою і пообіцяв, що зовсім скоро вони зустрінуться. Так і сталося – через кілька днів на підземній парковці Педана зустріли троє кавказців, які почали вчити його правильно спілкуватися з «поважними» людьми.

Оскільки розмова була не з приємних, а чоловіки поводилися агресивно, Олександр дістав газовий балончик, щоб хоч якось себе убезпечити. Призвідник розбірок змушував ведучого Нового каналу записати на відео вибачення перед його тещею, і буквально затиснув Педана в куток. Ще кілька хвилин, і блогер застосував би свій балончик, щоб уникнути бійки, але до цього не дійшло.

На парковці з’явилася його команда, і Олександр зрозумів, що все це не більше ніж розіграш.

– У мене ноги трусяться, кісточки побіліли вже. Я відразу почав придумувати, як рятуватися, – сказав, трохи оговтавшись, Педан. – У машині є великий ліхтарик, ну, думаю, одного ліхтарем вирублю, а далі що? Вчасно згадав про газовий балончик, але, якщо чесно, не впевнений, що він взагалі працює. Вже років п’ять в машині валяється.

Після цього розіграшу ведучий зрозумів, що йому не дуже подобається жорстко жартувати з людей, тому вирішив змінити тематику свого YouTube-блогу:

– Треба було самому стати жертвою розіграшу, щоб зрозуміти, наскільки це неприємно оточуючим. По-перше, я вибачаюся перед усіма, кого розіграв. По-друге, я закриваю розіграші! Але є й хороша новина: я вирішив зняти новий сезон «Мафії» (у цьому проекті блогери на камеру грають у рольову гру «Мафія»: городяни намагаються викрити мафіозі, а представники мафії – знищити чесних міських жителів).