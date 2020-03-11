6 березня медіагрупа StarLightMedia отримала ліцензію Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на міжнародний канал ICTV Ukraine. Мовлення телеканалу розпочнеться на відкритому супутнику з 16 березня, в терміни, узгоджені з офісом президента України.

– ICTV Ukraine отримав ліцензію, і вже 16 березня з’явиться в ефірі у вільному доступі для всіх, хто стежить за новинами і хотів би отримувати якісну інформацію про нашу країну. Ми вважаємо запуск такого каналу чудовим прикладом партнерства небайдужих людей, бізнесу і влади. Адже розпочалося все зі звернення президента до нас, представників медіаіндустрії. Водночас ми давно обговорювали, що наші громадяни за кордоном повинні мати можливість бачити, що відбувається в Україні й чути рідну мову, хоч де б вони були. Тому сподіваюся, що наша співпраця з владою приведе до того, що ICTV Ukraine будуть дивитися не лише в Криму і на тимчасово окупованих наших землях, українці не лише в Росії, а й у всьому світі, – зазначає Олександр Богуцький, президент StarLightMedia.

Трансляція здійснюватиметься переважно на базі телеканалу ICTV та його інформаційних продуктів, а також включатиме розважальні продукти Нового каналу та СТБ.

Сітка нового міжнародного каналу не буде дублювати сітку закодованих мовників повністю, а міститиме ті телевізійні продукти, мовлення яких у відкритому доступі буде узгоджено з правовласниками контенту.