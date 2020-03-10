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Олена Філонова відверто розповіла про роман із одруженим чоловіком

«Ревізор краси» вперше публічно заговорила про особисте життя

Ведуча Нового каналу Анна Олицька створила YouTube-канал «ОЛИЦКАЯ», в рамках якого запустила авторський проект «Без комплексів». Героями програми будуть сильні успішні жінки, а головною темою інтерв’ю – їхні слабкості, страхи та комплекси.

Першою героїнею проекту стала Олена Філонова. Ведуча Нового каналу запросила «ревізора краси» в гості, щоб відверто поговорити й розпитати про те, про що вона старанно уникає говорити у своїх інтерв’ю. Про особисте життя.

Під час розмови Олена зізналася, що близько півроку була у стосунках із одруженим чоловіком. Але дізналася про його шлюб лише через кілька місяців.

– Мої попередні стосунки надто болючі для мене. Досі, – поділилася Олена Філонова – Він увірвався в моє життя сам. Захотів прийти в мою квартиру, в мій дім. Розповісти, як у мене все має бути влаштовано. Він залишався зі мною. Казав: «Все, ти тільки моя. Ти моя доля. Я бачив тебе уві сні»… Ми зустрічалися кілька місяців, і в якийсь момент він зізнався мені, що одружений. Шок. Він все повторював, що скоро розлучається, що не живе з дружиною вже півроку. Навіть називав мені дати, коли вони розірвуть шлюб. І я вірила…

Філонова розповіла, що в її тепер уже екс-коханого троє дітей від різних жінок. При цьому він хотів зачати ще одну дитину. З нею.

– Ми були разом близько п’яти місяців, потім на півроку розійшлися… І знову зійшлися на кілька тижнів, – каже «ревізор краси». – І знову він мені розповідав, що жити без мене не може. Що я його кохання і доля. Я не хочу, щоб мене хтось засуджував. Просто зрозумійте одну річ: коли любиш людину щиро, ти віриш їй сліпо. Не хотіла, щоб він розлучався. Я проти таких. Ніколи не була розлучницею.

За словами «ревізора краси», після розставання з коханим вона почувалася пригніченою і самотньою. У якусь мить біль розлуки вона почала просто заїдати. А коли зрозуміла, що від цього легше не стає, вирішила рятуватися подорожами.

– Тікати від проблем і їх «заїдань» мені допомагають подорожі, – зізналася Філонова. – Беру квиток на літак, міняю обстановку з повною упевненістю, що все пройде. Нова атмосфера, нові люди – це мої ліки. А потім … Потім я повертаюся до Києва, і знову все, як було. Сірість, одні й ті ж люди, одна й та ж фальшива посмішка, одні й ті ж фальшиві розмови: «Привіт! Як справи?» Та кому потрібні мої справи? Кого хвилює чуже горе? Нікого.

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