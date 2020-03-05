Квіти, ковбаса і квитки на концерт: зірки Нового каналу – про подарунки на 8 Березня

Міжнародний жіночий день щорічно відзначають мільйони людей в усьому світі. Спочатку 8 Березня вважалося Днем боротьби за права жінок, але зараз ця дата асоціюється зі святом весни та любові. Дівчата надягають найкращі сукні, чоловіки бігають з оберемками квітів. Не залишаються осторонь і зірки Нового каналу. Ми дізналися, як вони готуються до свята, і чим будуть радувати коханих і близьких

Олександр Педан придумав схему подарунків

Ведучий проекту «Екси» добре ставиться до Міжнародного жіночого дня, так як для нього це зайва можливість порадувати улюблених дівчаток – дружину Інну і дочку Леру:

– Я вважаю, що чим більше існує свят, коли ти можеш привітати свою другу половинку, тим краще. 8 Березня, 14 лютого і всі інші дати, в які я можу зробити щось приємне для своїх дівчаток, – дати, якими я не гидую.

Щоб не потрапити в незручну ситуацію, Олександр почав готуватися до свята заздалегідь.

– Подарунок я буду готувати заздалегідь, тому що мені не подобається масова квіткова істерія 8-го березня, – посміхається ведучий. – Зазвичай з приводу подарунка для дружини раджуся з дочкою, а з приводу презенту для дочки – з дружиною. Ось така у мене схема. А скоро Марк (син Педана, – прим. ред.) підросте, і можна буде вже разом з ним кооперуватися.

Макс Узол створив власну святкову традицію

Тревел-ведучий Нового каналу вважає, що 8 Березня – це День святого Валентина, але тільки для дівчат. Адже в цю дату, як і 14 лютого, вони отримують квіти, листівки, милі сюрпризи.

– Як на мене, 8 Березня – олдскульне свято, яке сьогодні вже не актуальне. Принаймні, в розвинених цивілізованих країнах. Його заснували, щоб дати жінкам права нарівні з чоловіками: однакову зарплату, право голосувати, керувати. І якщо тоді жінок дійсно сильно утискали, що не давало їм розвиватися і реалізовуватися, то тепер вони процвітають більше ніж чоловіки, – посміхається Макс. – Зараз всі на рівних. Є дівчата солдати, таксисти, президенти.

Проте, Міжнародний жіночий день Узол любить, так як у ведучого є свої особливі восьмиберезневі традиції:

– Для мене це свято дитинства. Коли ти вирізуєш листівочку в формі вісімки, пишеш лист тітці, йдеш у гості до бабусі. І моє улюблене – завжди перед 8 Березня я ходив до річки, залазив на дерева і рвав котики, щоб зробити мамі гарний букет. Так, часто приходив після цього подряпаним, але зате задоволеним. З тих пір це стало нашою традицією. Вдома обов’язково повинен стояти букет з гілочок. Тому 8 Березня – це, перш за все, котики.

Судячи з усього, дружина Макса Оля Манько (теж тревел-ведуча Нового каналу) отримує незабутні подарунки до Жіночого дня.

– Дівчатам на 8 Березня хочу побажати, щоб з самого ранку 8 березня вони знайшли під подушкою маленьку записочку з сердечком, під ліжком – букет квітів, а ввечері їх несподівано затягли на концерт улюбленого гурту, – каже Макс Узол. А ще краще, якщо це будуть робити для них в будь-який день і без приводу.

Макс Сосновський дарує коханій ковбасу

Випускник першого сезону «Топ-моделі по-українськи» на прізвисько «Фізрук» вважає: для того, щоб зробити коханим приємно, не треба чекати свята. Тому він радує головних жінок у своєму житті з приводом і без нього.

– Як для хлопця, для мене 8 Березня – дуже важкий день. Щоб зробити подарунки своїм матерям, сестрам, жінкам, треба брати кредит! Ви взагалі бачили, як ростуть ціни перед цим святом? – сміється Макс. – Взагалі я вважаю, що подарунки повинні бути практичними. Тому одного разу подарував своїй дівчині величезний пакунок з їжею, де були ковбаса, сир, хамон і якесь дороге вино.

Всім жінкам Макс бажає залишатися музами, продовжувати дарувати ніжність і красу.

– Жінка – це шия, а чоловік – голова. Тому бажаю всім чоловікам, щоб їх крутили тільки в хороші сторони, – додав Сосновський.

Олег Кензов засипає жінок квітами

Ведучий проекту «Кохання на виживання» любить робити приємно своїм рідним, але в цьому році не зможе провести свято разом з ними. Зате зробить подарунок сотням українок.

– До 8 Березня я ставлюся особливо, тому що у мене є мама, сестра, дівчина, дочка, племінниця. І всім потрібно щось подарувати, – посміхається Олег. – На жаль, з 6 по 8 березня я проведу далеко від близьких. У нашій країні чоловіків-артистів не так вже й багато, але хтось же повинен радувати жінок у їх свято! У ці дні я буду давати концерти в різних містах України.

При цьому музичним подарунком Кензов не обмежиться:

– Обов’язковий атрибут 8 Березня – квіти. В цей день я дарую їх всім жінкам без виключення.

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