Високосний рік: класний чи небезпечний?

Хто там скаржився, що йому не вистачає днів у році? 2020-й почув прохання народу й додав до своїх 365-ти ще один – 29 лютого. Високосний рік багато хто недолюблює – мовляв, одружуватися не можна, роботу міняти теж… На щастя, серед ведучих Нового каналу забобонних людей небагато. Зірки впевнені: головне в житті – позитивний настрій. А декому високосний рік взагалі приніс удачу.

Олег Кензов, ведучий «Кохання на виживання»

– У Біблії написано: «По вірі вашій нехай буде вам» (Мф. 9:29). Я справді вважаю, що все, про що ми думаємо, з нами й відбувається. Намагаюся вірити лише в хороші прикмети. А вся ця нісенітниця з високосним роком – поза зоною моєї уваги. Хоча я чув, що такий рік – страшний. Наприклад, саме у високосний рік почався Голодомор. 2020-й особисто в мене теж стартував з неприємностей – невеликого ДТП та операції. Але я думаю, що рік тут абсолютно ні до чого. Просто потрібно дотримуватися правил дорожнього руху і стежити за своїм здоров’ям. Не чекати до останнього, а йти до лікаря.

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Юлія Панкова, ведуча «Ревізора»

– Я намагаюся в різні прикмети не вірити. А от старше покоління моєї сім’ї дотримується різних забобонів і повір’їв. Зізнаюся, це трохи впливає і на мене. Наприклад, я дуже хотіла зіграти весілля у 2019-му, адже знала, що 2020 рік – високосний.

Розумію, що стосунки між людьми залежать від них самих. Тому постійно собі кажу, що забобони – це перекладання на них своєї відповідальності. Коли кішка перебігає дорогу, я завжди повторюю: сьогодні в мене чудовий день, який залежить тільки від мене.

Олена-Крістіна Лебідь, ведуча «Аферисти в сітях»

– Чесно, єдина прикмета, в яку я вірю – це не дивитися разом в одне дзеркало, а то посваритеся. Так мені казала бабуся. Високосний рік вважаю таким самим, як і всі інші – тобто, не особливим, а просто ще одним роком, щоб досягти запланованого. Що я обов’язково зроблю 29-го лютого, то це привітаю з днем народження друга, який примудрився святкувати іменини раз на чотири роки. Він завжди говорить: «Народ, зате коли вам буде 80, мені стукне лише 20 – просто я буду сивочолий беззубий молодик» (сміється).

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Анна Олицька, тревел-ведуча Нового каналу

– Я абсолютно не забобонна людина, але багато чим цікавлюся і знаю, що високосний рік пов’язаний із негативними прикметами. Мовляв, не можна виходити заміж, вагітніти, міняти роботу. Особисто я не дотримуюся всіх народний повір’їв, покладаюся на себе і своє позитивне мислення. Все залежить від нас самих. Кажуть, що люди, народжені у високосний рік – нещасні й невдахи. Маю багато друзів і знайомих, які народилися в такий рік, і навіть 29 лютого. Вони дуже талановиті, енергійні та успішні.