Кар’єра мрії – це просто! Фонд Олени Пінчук запустив онлайн-курс для жінок

У рамках проекту «Я зможу!» Фонду Олени Пінчук та в партнерстві зі студією онлайн-освіти EdEra відбулася презентація онлайн-курсу «З місця в кар’єру».

На курсі жінки зможуть почути про: правила успішної співбесіди, time management, як захистити свої права на роботі, для чого потрібен ментор і як його знайти, як зрозуміти «скільки я коштую», як зберегти свої персональні кордони на роботі, як перетворювати нові знання на кар’єрні можливості, як свій бізнес може стати альтернативним шляхом розвитку кар’єри.

Ольга Руднєва, директорка фонду Олени Пінчук:

– На жаль, ані у школі, ані в університеті не вчать, як знайти ментора, як пройти першу в житті співбесіду та як інтегруватися у новий колектив. Дівчата, які готуються до свого першого інтерв’ю, та жінки, які мали тривалу перерву в кар’єрі, мають відшукувати цю інформацію в інтернеті по зернятку. Ми, разом із найпотужнішими експертками та найкращою студією онлайн-освіти, зібрали це все в єдиний курс, бо хочемо бачити більше жінок, які побудували вражаючу кар’єру або створили успішний бізнес.

Ілля Філіпов, співзасновник та CEO студії онлайн-освіти EdEra:

– Сьогодні існує безліч курсів, що допомагають отримати професійну освіту або підвищити кваліфікацію. Але поза нашою увагою залишається навчання ключових навичок, з якими стикається кожен: як підготуватися та пройти перше інтерв’ю, як побудувати здорові стосунки в робочому колективі. Навіть досвідченим професіоналам іноді бракує знань у тому, як відстоювати особисті кордони, обговорювати підвищення заробітної платні або шукати ментора. Ці знання настільки ж важливі для побудови кар’єри, як і професійна підготовка. Саме тому ми в партнерстві із Фондом Олени Пінчук створили курс, у якому досвідчені експертки допоможуть жінкам оволодіти цими знаннями, по-справжньому реалізовувати себе у професійному житті та отримувати від нього задоволення.

Курс був розроблений разом із Royenko Agency, він є безкоштовним, і буде доступний на сайті EdEra. В курсі вісім відеоуроків тривалістю до 8 хвилин. Це концентровані лекції від успішних жінок з елементами практичних занять.

До курсу долучилися: Олена Борисова – керує 48-ма ресторанами мережі Дмитра Борисова, виховує шістьох дітей та навчає ефективно використовувати кожну хвилину. Наталя Кадя – нейродослідниця, викладачка Lviv Business School, авторка проекту Learning 2 Learn Diary. Марія Фабрічева – психотерапевтка у сфері транзактного аналізу, Єлизавета Кузьменко – журналістка Громадського радіо, також навчає людей правильному розумінню толерантності та допомагає боротися з дискримінацією у будь-яких її проявах. Олеся Жулинська – понад 15 років працює в компанії «Кока-Кола Україна» і займається зв’язками з громадськістю. Віра Проценко – кар’єрна консультантка, коуч, авторка курсу «Бери та роби», директорка Golovaboutique. Ольга Роєнко – засновниця маркетингової агенції Royenko Agency. Ірина Чистякова – директорка з роботи з персоналом у міжнародній компанії EastOne.

Переглянути відеоуроки можна буде в будь-якій послідовності, як окремий навчальний матеріал. Після перегляду кожного відео можна пройти тест на кілька запитань, щоб перевірити себе. А після проходження курсу – отримати сертифікат про успішне завершення навчання.

Додаткова інформація

Проект «Я зможу!» був започаткований 2017 року Фондом Олени Пінчук та Фундацією «Кока-Кола» і спрямований на посилення ролі жінок у суспільстві. Його головна мета – довести, що жінка в Україні може стати успішною у будь-якій сфері. До проекту доєдналися успішні та відомі жінки, історії яких надихають, стають прикладом для дівчат та спонукають до пошуку нових можливостей.