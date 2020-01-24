Як Олександр Педан мало не профестивалив навчання

До Дня Тетяни, який вважається негласним днем студентів, ведучий Нового каналу розповів, як здавав сесію в інституті

Це зараз Олександр Педан – успішний ведучий, а колись він навіть уявити не міг, що на нього чекає кар’єра на телебаченні. І думав присвятити своє життя цифрам, а не сцені.

– На жаль, як і багато інших, я вибирав навчальний заклад не за покликом серця, – зізнається ведучий «Ексів». – А щоб було недорого вчитися та їздити недалеко від будинку. Тому отримав диплом менеджера-економіста.

Незважаючи на всю серйозність обраного факультету, від сесії до сесії жилося Педану весело. Граніт науки він не гриз, а «покусував».

– Практично всі студентські роки я грав в КВН, – розповідає ведучий Нового каналу. – Причому за три команди одночасно. Одна була для піару, друга – для факультету, третя – для душі. В деякі місяці три з чотирьох тижнів я «фестивалив». Тому з деякими педагогами знайомився прямо на сесії. Одного разу я прийшов здавати залік до викладача, у якого не був на жодній парі. Він уважно подивився на мене і сказав: «А ви хто»? У деканаті викладачі почали гудіти: «Хто, хто – це Педан! Ви що, телевізор не дивитеся»? У підсумку показав я йому свої конспекти, здав кілька тем і отримав залік.

Диплом так і не знадобився Олександру Педану, адже за професією він не працює. Але саме студентське життя дало ведучому поштовх на сцену, а з ним і шлях на ТБ.