У тебе з’явилася можливість роздивитися всі родимки улюбленого ведучого. Якість відео покращилася в п’ять разів!

Новий канал разом з іншими каналами групи StarLightMedia успішно завершив етап тестового HD-мовлення і з 20 січня офіційно перейшов на новий формат якості зображення. А це означає, що чіткість і деталізація відео дозволить тобі не лише насолодитися програмою або фільмом, а й максимально розгледіти деталі костюмів, макіяжу, декорацій… Тобто, повністю зануритися в історію з екрану. Ведучі віртуально святкували з глядачами перехід на новий формат ще з початку січня.

Video: Побачити все: Новий канал перейшов на HD-мовлення Новий канал перейшов на HD-мовлення: з якого числа і де дивитися

Video: Побачити все: Новий канал перейшов на HD-мовлення Новий канал перейшов на HD-мовлення: з якого числа і де дивитися

– HD (high definition) в перекладі з англійської – висока чіткість. Якщо порівняти з SD (standard definition – стандартна чіткість), то якість картинки покращиться у п’ять разів, – розповів технічний директор холдингу Володимир Харченко. – Контент в HD-якості буде доступний у супутникових провайдерів, ОТТ / IPTV-провайдерів і провайдерів цифрового кабелю. А стандартна SD якість залишиться в ефірі Т2.

Розвиток технологій і епоха ґаджетоманії диктує свої правила. Телевізори з діагоналлю 24 дюйма відходять у минуле. Тепер глядачі цінують величезні екрани, яскравість і чіткість зображення. І Новий канал пропонує такий формат.

– Якщо провайдер надає вам послугу ТБ через сучасні технології: ОТТ, DTH, IPTV, цифровий кабель – зателефонуйте йому й дізнайтеся про можливість дивитися улюблені канали в кращій якості. Лише для вас, і не лише сьогодні. Тепер – завжди! – каже Микола Фаєнгольд, комерційний директор дивізіону Digital & PayTV StarLightMedia

До слова, не забудь, що з 28 січня комерційні канали кодують супутниковий сигнал. І якщо ти дивишся Новий за допомогою супутника, то тобі варто прочитати ось цей матеріал. Там – відповіді на всі важливі запитання: навіщо це нововведення, і що тепер робити. Стеж за новинами і залишайся з Новим!