27 січня 2020 року на телевізійному ринку України відбудеться знакова подія: найбільші українські медіахолдинги – StarLightMedia, 1+1 Media, «Медіа Група Україна» та Inter Media Group – закодують супутниковий сигнал своїх телеканалів. Це означає, що найбільш рейтингові українські телеканали, у тому числі й телеканали групи StarLightMedia – ICTV, СТБ, Новий канал, М1, М2 та Оце перестануть мовити у відкритому доступі.

Чому кодують українські телеканали

на супутнику?

Крім того, що українські телеканали виробляють контент самостійно, вони за власний кошт купують за кордоном фільми та серіали, права на спортивні трансляції, формати шоу, дитячі передачі та іншу телевізійну продукцію. Купуючи права на них, канали повинні гарантувати правовласникам дотримання взятих на себе зобов’язань щодо їх трансляції, у тому числі − зобов’язання транслювати цей контент виключно на визначеній угодами території мовлення та у встановлений домовленостями спосіб.

На жаль, трансляція телевізійного сигналу у відкритому форматі є можливістю для його несанкціоновано прийому та рестрансляції піратами: отримуючи телевізійний сигнал. Вони незаконно пропонують його абонентам за гроші, таким чином наживаючись на глядачах та наражаючи їх на перспективу залишитись без телебачення у будь-який момент. У результаті, канали не отримують достатню кількість коштів длястворення або закупівлі нового якісного контенту, а також потрапляють у ризик штрафних санкцій від правовласників, чий контент через трансляцію у відкритому супутнику не зміг бути 100% захищений від піратства. До того ж, за кордоном закодований супутниковий – це рішення, до якого країни прийшли вже багато років тому, що дозволило якісно вплинути на боротьбу з піратами та відчутно позначилося на розвитку ринку платного телебачення.

Телесигнал закодований:

що робити?

Якщо ви не є абонентом супутникового телебачення, кодування не вплине на вас, тому ви можете безперешкодно продовжити переглядати улюблені канали через обраний вами раніше тип мовлення.

Якщо ви − абонент супутнику і хочете надалі користуватися перевагами супутникового ТБ, вам необхідно зробити декілька простих кроків для того, аби не залишитись без доступу до телепрограм, які транслюють ICTV, СТБ, Новий канал, М1, М2 та Оце та решта популярних українських телеканалів.

Ось ці кроки:

Крок 1: придбати тюнер супутникового телебачення, який підтримує систему кодування «VERIMATRIX».Рекомендована роздрібна вартість тюнера становить 1099 грн.

Впізнати потрібний тюнер ви зможете за маркуванням «УТБ», а придбати у роздрібних мережах електроніки та побутової техніки, в інтернет-магазинах, у майстрів з підключення супутникового обладнання, а також у операторів супутникового телебачення Viasat або XtraTV. Такий тюнер – єдиний сертифікований та підтримує систему кодування Verimatrix. Звертайте на це увагу, коли купуватимете його. Наразі його рекомендована роздрібна вартість становить 1099 грн.

Крок 2: встановити та налаштувати тюнер.

Але це ще не все: дивитись телебачення безкоштовно після кодування не вийде – вам потрібно придбати тюнер та підключитись до одного із двох офіційних операторів супутникового телебачення Viasat або XtraTV, обрати тариф та сплачувати його щомісячну вартість. Інформацію про тарифи та пропозиції офіційних операторів можна знайти за посиланнями viasat.ua, xtratv.com.ua Ми радимо вам подбати про заміну тюнерів якомога швидше, аби уникнути ажіотажу та черг.

У випадку, якщо вам не вдається зробити це самостійно, ви можете у телефонному режимі скористатись підтримкою оператора колл-центру провайдера супутникового телебачення, послугами якого ви користуєтесь. Крім цього, за бажанням, у вас є можливість викликати майстра додому для налаштування обладнання – для цього вам необхідно зателефонували до колл-центру вашого оператора та подати заявку на цю послугу.

Крок 3: насолоджуватись переглядом популярних телепередач на ваших улюблених каналах, користуючись усіма перевагами супутникового телебачення – до 1000 різноманітних каналів, HD-версії з більш якісною картинкою, цілодобова служба підтримки, надійність, широкий вибір найкращих каналів, додаткові можливості (catch up – перегляд телеперадачі після її виходу).

Альтернативи супутниковому телебаченню:

ОТТ-сервіси

Все, що потрібно, – хороший інтернет та телевізор, який підтримує SmartTV або, як варіант, ноутбук чи смартфон. Сьогодні в мережі чимало онлайн-сервісів, які надають доступ до перегляду різноманітного контенту, зокрема і телеканалів. Megogo, Divan.TV, Oll.TV, Omega TV, YouTV, Sweet.TV – це ті продукти, які працюють в Україні.

IPTV від інтернет-провайдера

Можна придбати доступ до телебачення від свого провайдера інтернету. Зазвичай вони пропонують пакети інтернет та телебачення, що значно вигідніше, ніж купувати їх окремо.

Вартість складає від 59 грн на місяць. До пакету зазвичай входять не тільки телеканали, а й низка фільмів у високій якості або інший контент.

Перейти на кабельне телебачення

Дізнайтесь, чи покриває ваш район кабельний оператор та зв’яжіться з ним для підключення. В середньому це коштуватиме від 49 грн на місяць. Деякі стягують доплати і за підключення.

Перейти на цифрове ефірне телебачення Т2

На Т2 закодовані канали залишаться у відкритому доступі. Все, що необхідно – ефірна антена та цифровий приймач DVB-Т2 (тюнер). Зважте, що у моделях телевізорів останніх п’яти років приймач DVB-T2 зазвичай вже вмонтований. Перевірити це можна в налаштуваннях.

Проте перш, ніж обрати цей варіант, для початку потрібно пересвідчитись – чи є покриття “цифрою” у вашому регіоні. Недолік – невелика пропозиція по каналах.

Залишитись на “безкоштовному супутнику”

Можна не робити нічого. Є й такий варіант. Тоді у відкритому доступі залишаться регіональні, нішеві та ще низка телеканалів. Їх близько 40.

Q&A

Навіщо мені купувати тюнер, якщо у мене вже встановлена та працює супутникова тарілка?

Супутникова тарілка може приймати телевізійний сигнал, а старий тюнер – ні. Для цього він має містити програмне забепечення для розкодування сигналу. Аби не залишитись без доступу до ТБ, потрібно придбати новий тюнер із підтримкою системи кодування «VERIMATRIX». «Прошити» ваш старий тюнер новим програмним забезпенням неможливо.

Скільки коштує новий тюнер?

Наразі рекомендована роздрібна ціна тюнеру складає 1099 грн.

Його обов’язково купувати чи можна взяти у оренду?

Ви можете взяти тюнер у оренду у вашого оператора супутникового телебачення. В Україні їх всього два: Viasat та XtraTV. Якщо ви є абонентом супутникового ТБ, але не користуетесь послугами когось із цих двох провайдерів, це означає, що вам надає послугу провайдер-пірат, і після кодування ви не зможете дивитись канали вітчизняних медіагруп.

Які є альтернативні способи дивитись телебачення?

Кабельне ОТТ або IPTV телебачення, ефірне мовлення (Т2). Ви можете обрати будь-який зручний для вас спосіб.

– кабельне телебачення OTT/IPTV – кількість каналів залежить від провайдера та пакета (може бути до 500 каналів), є канали в HD-якості; покриття та підключення залежить від наявності провайдерів у вашому регіоні;

– цифрове ефірне телебачення (Т2) – це лише 32 канали, 1 канал в HD-якості; потрібно перевірити, чи є покриття у вашому регіоні.

Що робити, якщо супутник – це єдиний спосіб для мене дивитись телебачення, а тюнер мені купувати дорого?

У такому випадку ви можете дивитись соціальні інформаційні телеканали, які продовжать мовити у відкритому вигляді.

Де можна придбати тюнер?

У роздрібних мережах електроніки, через офіційних операторів супутникового телебачення Viasatабо XtraTV або ж у майстрів з підключення.

Як зрозуміти який саме тюнер потрібно купувати?

Необхідні тюнери оснащені маркуванням «УТБ».

Чи працюватиме тюнер до кодування?

Так, тюнер можна і рекомендовано встановити до 27 січня 2020 року. До дня кодування він також працюватиме і прийматиме супутниковий сигнал.

Коли сигнал закодується – всі перейдуть на російські канали, а це – прямий шлях до зомбування українців.

Звертаємо увагу, що кодуються комерційні канали, функція яких, насамперед, розважати глядача. Звісно, будь-які зміни у перший час створюють певний дискомфорт, так і з кодуванням, однак це фундаментально не вирішує проблему з переглядом російських каналів. Тут потрібно діяти іншими інструментами. Зокрема, закликати дивитися патріотичне, національне телебачення та робити його модним, сучасним і таким, що задовольняє внутрішні потреби українців внутрішніми ресурсами. Для цього потрібні інвестиції на виробництво такого контенту – їх частково зможе забезпечити саме кодування супутникового сигналу. Також аналогічна ситуація і по Криму: теза, що кодування позбавить кримчан можливості дивитися українські канали, є маніпулятивною. Варто зрозуміти, що незакодованим залишаються суспільне телебачення та інформаційне мовлення, обов’язкова функція яких – інформувати населення, а це – десяток інформаційних каналів.

Нагадаємо, що кодування українських комерційних телеканалів почнеться із 27 січня. Не зволікайте із підключенням до нового типу тюнерів.

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