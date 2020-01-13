Новий каналНовиниЧервона доріжка премії Вибір критиків! Найшикарніші зіркові образи

Червона доріжка премії Вибір критиків! Найшикарніші зіркові образи

Пір’я, стрази, вирізи, декольте, сталеві заклепки … Голлівудські зірки розстаралися з нарядами на червоній доріжці 25 церемонії премії Critics ‘Choice Awards 2020. Ми зібрали найшикарніші образи актрис і акторів. Цього року вони виглядали як ніколи. Дивіться фотопідбірку і надихайтеся!

Красная дорожка премии Выбор критиков 2020

Дженніфер Еністон

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Кейт Бекінсейл

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Ніколь Кідман

Рейчел Броснахен 

Кейт Босворт

Еллісон Вільямс

Діана Крюгер

Джессіка Бель

Кірнан Шипка


Емма Робертс

Кейлі Куоко

Анджеліна Джолі

Галь Гадот

Марго Роббі

Емілія Кларк

Різ Візерспун

Джессіка Честейн

Сірша Ронан

Джуді Грір

Поппі Делевінь

Еммі Россум

Рікі Мартін

 Шарліз Терон

Тімоті Шаламе

 Емілі Блант и Джон Красінскі

 

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 Менди Мур

Клер Фой

 Леді Гага

 Елізабет Олсен

 Реджіна Кінг

 Крістен Белл

Рамі Малек

 Індія Мур

 Сандра О

 Джулія Робертс

Біллі Портер

 Ендрю Скотт

 Дженніфер Лопес

 Рене Зеллвегер

Олівія Вайлд

Хто з акторів отримав премію Вибір критиків 2020 року вже відомо. Вітаємо Хоакіна Фенікса, Бреда Пітта й всіх переможців з цієї авторитетної нагородою. А тим часом вже відомі номінанти на Оскар 2020! Чекаємо-чекаємо!

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