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Червона доріжка премії Вибір критиків! Найшикарніші зіркові образи 13 січня
Червона доріжка премії Вибір критиків! Найшикарніші зіркові образи
Пір’я, стрази, вирізи, декольте, сталеві заклепки … Голлівудські зірки розстаралися з нарядами на червоній доріжці
25 церемонії премії Critics ‘Choice Awards 2020. Ми зібрали найшикарніші образи актрис і акторів. Цього року вони виглядали як ніколи. Дивіться фотопідбірку і надихайтеся!
Красная дорожка премии Выбор критиков 2020
Дженніфер Еністон
Кейт Бекінсейл
Ніколь Кідман
Рейчел Броснахен
Кейт Босворт
Еллісон Вільямс
Діана Крюгер
Джессіка Бель
Кірнан Шипка
Емма Робертс
Кейлі Куоко
Анджеліна Джолі
Галь Гадот
Марго Роббі
Емілія Кларк
Різ Візерспун
Джессіка Честейн
Сірша Ронан
Джуді Грір
Поппі Делевінь
Еммі Россум
Рікі Мартін
Шарліз Терон
Тімоті Шаламе
Емілі Блант и Джон Красінскі
Менди Мур
Клер Фой
Леді Гага
Елізабет Олсен
Реджіна Кінг
Крістен Белл
Рамі Малек
Індія Мур
Сандра О
Джулія Робертс
Біллі Портер
Ендрю Скотт
Дженніфер Лопес
Рене Зеллвегер
Олівія Вайлд
Хто з акторів отримав премію Вибір критиків 2020 року вже відомо. Вітаємо Хоакіна Фенікса, Бреда Пітта й всіх переможців з цієї авторитетної нагородою. А тим часом вже відомі номінанти на Оскар 2020! Чекаємо-чекаємо!