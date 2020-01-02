Як зірки Нового каналу зустріли нове десятиліття?

В оточенні рідних, під привітання Президента і поїдаючи «Олів’є» – телеведучі показали, як відсвяткували 2020-ий рік

Педан та Панкова – з сім’єю

Ведучі Нового каналу – люди сучасні, але новорічні традиції шанують. Так, святкування Олександра Педана не обійшлося без відомого всім салату «Олів’є», який він готував власноручно. До речі, цей новий рік ведучий «Ексів» зустрів не на роботі, а нарешті в оточенні рідних та друзів.

Тест! Обираємо фільм для новорічного перегляду!

Сімейному святкуванню віддала перевагу і ведуча «Ревізор Х» Юлія Панкова. Вже більше десяти років вона відхиляє будь-які пропозиції, аби зустріти Новий рік разом із батьками, а віднедавна ще й з коханим чоловіком.

-Я створила сім’ю з чоловіком мрії, – підводить підсумки року телеведуча. – Зробила чотири гастротури, провела з десяток кулінарних майстер-класів. А ще відзняла разом із командою 12 випусків «Ревізора Х», перевірила 60 локацій та використала більше 3000 рукавичок. Взагалі, це був чудовий рік. Дякую тобі, душевний та любимий 2019!

Леся Нікітюк і DZIDZIO про самоіронію, новорічні курйози та плани на 2020! Backstage «КІЛЬКА ПАРОДІЙ»

Леся Нікітюк – в клубі, а Сергій Нікітюк – в Лондоні

А от ведуча «Le Маршрутка» Леся Нікітюк вдома засиджуватися не стала – нову декаду вона зустріла у клубі та ще й у вбранні, яке пошили за її ідеями. До речі, разом зі своїм колегою по «Хто зверху?» Олександром Педаном зірка Нового каналу знялася у привітанні Президента. І в новорічну ніч вони разом з іншими представниками шоу-бізнесу привітали українців із 2020-им.

Чи вірять ведучі Нового каналу в прикмету «Як зустрінеш Новий рік, так його і проведеш»

Однофамілець Лесі Нікітюк – експерт «Топ-модель по українськи» Сергій Нікітюк цьогоріч відправився у мандрівку і нове десятиліття зустрів у Лондоні.

– У кожної людини є своє місце сили. Лондон – моє, – поділився Нікітюк. – Тут все особливе – повітря, дух і люди. Я люблю це місто, а воно любить мене. Тому в Новий рік я зробив собі подарунок і відправився доа Лондона. Хоча, взагалі, подарунків була два. Другий – новорічний светр!

Ведучі-мандрівники

Зірка «Аферистів в сітях» втекла у літо – разом із коханим Олена-Крістіна Лебідь зустріла Новий рік у теплих краях.

«Так как елку с ресепшна притащить в море не разрешили, придется признаться: настроение не зависит от гирлянд, оно у нас внутри, – пожартувала в Instagram телеведуча. – Пусть у каждого в этом году внутри расцветет, и тогда там точно засияют гирлянды, фейерверки и целая Вселенная Счастья».

Не відлежуватися у ліжку перед телевізором вирішила і Олена Філонова – ведуча рубрики «Ревізор Краси» озброїлася теплим одягом і вже першого січня полетіла у німецьке місто Франкфурт.

«Галочку» і кальцій: що бажають зірки Нового каналу

У перший день Нового року в дорогу вирушив і Сергій Притула. Разом із командою гумор-шоу «Вар’яти» ведучий дав концерт у Вінниці.

-Щоб рік був успішним, його треба починати у праці, в красивому місці з хорошими людьми, – написав він на своїй FB-сторінці, – У мене вчора пазл склався. Одразу хочу відмітити, що цей рік для «вар’ятів» є особливим, позаяк, у травні нам виповнюється 10 років!

Підтримати своїх колег з Карибських островів, де відпочиває зараз, вирішила ведуча «Топ-модель по-українськи». Байдуже, що у неї був ще день, Алла Костромічова ввімкнула привітання Президента і з наповненими бокалами шампанського зустрічала нове десятиліття за українським часом.

Читай також:

Чи вірять ведучі Нового каналу в прикмету «Як зустрінеш Новий рік, так його і проведеш»

Тест! Обираємо фільм для новорічного перегляду!