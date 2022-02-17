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Сезон открытий на Новом канале! Анонс весенних премьер
17 лютого
Безумная четверка из Сеньковки – в Киеве! Анонс 3 сезона «Будиночка на щастя» на Новом канале
17 лютого
«Книга джунглей» + «Тарзан-Легенда»: Анонс фильмов на 20 февраля
17 лютого
Сезон сериальных открытий на Новом канале! Анонс весенних премьер
17 лютого
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Кто поедет на Евровидение 2022 от Украины в Турин
17 лютого
ТОП-5 сериалов, которые выйдут в феврале 2022
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DOROFEEVA – raznotsvetnaya: смотрим новый клип! (Видео)
17 лютого
Евровидение-2022: Где и когда пройдет песенный конкурс
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17 лютого
Сезон відкриттів на Новому каналі! Анонс весняних прем’єр
Дізнайся, що чекає на тебе в весняному телесезоні Нового каналу!
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Кидалися камінням: на ведучу «Орла і Решки» Michelle Andrade напали в Аргентині
17 лютого
Ніч, джунглі та заглухлий мопед: Рома Міщеряков – про форс-мажор у Таїланді
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«Закликаю дівчат полюбити себе»: Даша Астаф’єва – про процедури для молодості
16 лютого
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