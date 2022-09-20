Тефтелі зі свинини із соусом з сезонних грибів від Алекса Якутова

Покроковий рецепт від експерта реаліті Нового каналу «На ножах»
Тефтелі є практично у кожній кухні світу, зустрічаються згадки про них і в літературі. Наприклад, у книжці «Малий та Карлсон» можна прочитати про любов Карлсона до м’ясних кульок. В англомовних країнах ця страва називається мітболи. Приготування тефтелей досить просте, і для них підходить будь-який вид м’яса. Найкраще ж вони смакують із різними соусами. Пропонуємо вам приготувати тефтелі під соусом із сезонних грибів за рецептом Шефа та експерта реаліті Нового каналу «На ножах» Алекса Якутова.
Алекс Якутов – про важливість мови: «Окупанти міняють таблички в захоплених містах»
Для соусу вам знадобляться:
- Асорті свіжих грибів – 200 г
- Вершкове масло – 1 ст. л.
- Цибуля – 20 г (приблизно ¼ головки)
- Вершки 35% жирності – 50 г
- М’ясний бульйон – 100 г
- Сіль, перець – за смаком
- Олія для обсмажування
Для тефтельок вам знадобляться:
- Свинина – 200 г
- Яйце – 1 шт.
- Цибуля – 20 г
- Часник – 2 зубчики
- Сіль, перець – за смаком
Приготування:
- Гриби миємо, зачищаємо. Цибулю дрібно нарізаємо. Нарізаємо гриби та обсмажуємо 100 г на сковороді разом з цибулею.
- Коли вони добре підсмажаться, солимо, перчимо їх, додаємо вершкове масло та вливаємо на сковорідку бульйон та вершки. Готуємо, поки не випарується волога.
- Потім перебиваємо гриби у блендері та перетираємо через сито. Якщо потрібно, доводимо до смаку сіллю та перцем. Вийде насичений, з яскравим смаком соус.
- Перекручуємо м’ясо на м’ясорубці. Солимо і перчимо за смаком, гарно відбиваємо та відправляємо в холодильник на 20 хв.
- Формуємо кульки та обсмажуємо з усіх сторін на сковорідці.
- Коли тефтельки будуть практично готові, беремо 100 г грибів, які у нас лишились, і обсмажуємо разом з ними кілька хвилин.
- Тепер перекладаємо їх у гастроємність, заливаємо соусом та відправляємо в розігріту до 185 градусів духовку на 10 хвилин.
- Подаємо тефтелі з зеленню.
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Смачного!
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