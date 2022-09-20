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Тефтелі зі свинини із соусом з сезонних грибів від Алекса Якутова

Тефтелі зі свинини із соусом з сезонних грибів від Алекса Якутова

Покроковий рецепт від експерта реаліті Нового каналу «На ножах»

Тефтелі є практично у кожній кухні світу, зустрічаються згадки про них і в літературі. Наприклад, у книжці «Малий та Карлсон» можна прочитати про любов Карлсона до м’ясних кульок. В англомовних країнах ця страва називається мітболи. Приготування тефтелей досить просте, і для них підходить будь-який вид м’яса. Найкраще ж вони смакують із різними соусами. Пропонуємо вам приготувати тефтелі під соусом із сезонних грибів за рецептом Шефа та експерта реаліті Нового каналу «На ножах» Алекса Якутова.

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Для соусу вам знадобляться:

  • Асорті свіжих грибів – 200 г
  • Вершкове масло – 1 ст. л.
  • Цибуля – 20 г (приблизно ¼ головки)
  • Вершки 35% жирності – 50 г
  • М’ясний бульйон – 100 г
  • Сіль, перець – за смаком
  • Олія для обсмажування

Тефтелі зі свинини із соусом з сезонних грибів від Алекса Якутова

Для тефтельок вам знадобляться:

  • Свинина – 200 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Цибуля – 20 г
  • Часник – 2 зубчики
  • Сіль, перець – за смаком

Тефтелі зі свинини із соусом з сезонних грибів від Алекса Якутова

Приготування:

  1. Гриби миємо, зачищаємо. Цибулю дрібно нарізаємо. Нарізаємо гриби та обсмажуємо 100 г на сковороді разом з цибулею.
  2. Коли вони добре підсмажаться, солимо, перчимо їх, додаємо вершкове масло та вливаємо на сковорідку бульйон та вершки. Готуємо, поки не випарується волога.
  3. Потім перебиваємо гриби у блендері та перетираємо через сито. Якщо потрібно, доводимо до смаку сіллю та перцем. Вийде насичений, з яскравим смаком соус.
  4. Перекручуємо м’ясо на м’ясорубці. Солимо і перчимо за смаком, гарно відбиваємо та відправляємо в холодильник на 20 хв.
  5. Формуємо кульки та обсмажуємо з усіх сторін на сковорідці.
  6. Коли тефтельки будуть практично готові, беремо 100 г грибів, які у нас лишились, і обсмажуємо разом з ними кілька хвилин.
  7. Тепер перекладаємо їх у гастроємність, заливаємо соусом та відправляємо в розігріту до 185 градусів духовку на 10 хвилин.
  8. Подаємо тефтелі з зеленню.

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Смачного!

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