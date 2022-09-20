Тефтелі зі свинини із соусом з сезонних грибів від Алекса Якутова

Покроковий рецепт від експерта реаліті Нового каналу «На ножах»

Тефтелі є практично у кожній кухні світу, зустрічаються згадки про них і в літературі. Наприклад, у книжці «Малий та Карлсон» можна прочитати про любов Карлсона до м’ясних кульок. В англомовних країнах ця страва називається мітболи. Приготування тефтелей досить просте, і для них підходить будь-який вид м’яса. Найкраще ж вони смакують із різними соусами. Пропонуємо вам приготувати тефтелі під соусом із сезонних грибів за рецептом Шефа та експерта реаліті Нового каналу «На ножах» Алекса Якутова.

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Для соусу вам знадобляться:

Асорті свіжих грибів – 200 г

Вершкове масло – 1 ст. л.

Цибуля – 20 г (приблизно ¼ головки)

Вершки 35% жирності – 50 г

М’ясний бульйон – 100 г

Сіль, перець – за смаком

Олія для обсмажування

Для тефтельок вам знадобляться:

Свинина – 200 г

Яйце – 1 шт.

Цибуля – 20 г

Часник – 2 зубчики

Сіль, перець – за смаком

Приготування:

Гриби миємо, зачищаємо. Цибулю дрібно нарізаємо. Нарізаємо гриби та обсмажуємо 100 г на сковороді разом з цибулею. Коли вони добре підсмажаться, солимо, перчимо їх, додаємо вершкове масло та вливаємо на сковорідку бульйон та вершки. Готуємо, поки не випарується волога. Потім перебиваємо гриби у блендері та перетираємо через сито. Якщо потрібно, доводимо до смаку сіллю та перцем. Вийде насичений, з яскравим смаком соус. Перекручуємо м’ясо на м’ясорубці. Солимо і перчимо за смаком, гарно відбиваємо та відправляємо в холодильник на 20 хв. Формуємо кульки та обсмажуємо з усіх сторін на сковорідці. Коли тефтельки будуть практично готові, беремо 100 г грибів, які у нас лишились, і обсмажуємо разом з ними кілька хвилин. Тепер перекладаємо їх у гастроємність, заливаємо соусом та відправляємо в розігріту до 185 градусів духовку на 10 хвилин. Подаємо тефтелі з зеленню.

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Смачного!

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