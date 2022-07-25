Вишнева граніта для спекотного дня від Алекса Якутова

Літній освіжаючий десерт з італійськими нотками

Граніта – традиційна страва родом з Сицилії. Вважається, що італійці мають завдячувати її появі арабам, які привезли з собою освіжаючий десерт з льоду. Колись дозволити собі льодяний десерт влітку могли лише заможні громадяни, адже для приготування використовували сніг, який збирали на вершинах гір і зберігали в спеціальних печерах. Як приготувати домашню граніту з вишневого фрешу – розповідає Шеф та експерт реаліті Нового каналу «На ножах» Алекс Якутов.

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Інгредієнти:

Вишня – 1-1,5 кг

Цукор – 300 г

Сік половини лимона

Вода – 300 мл

Приготування:

Вишню розбираєте на половинки й дістаєте кісточки. Даєте стекти соку. Фреш використовуєте для граніти, а вишню можете засушити на зиму. Сік ставите в каструлі на маленький вогонь, додаєте цукор і підігріваєте, щоб він розчинився. Вичавлюєте сік лимона. На 0,5 л вишневого фрешу додаєте 300 мл води. Все гарненько перемішуєте. До кипіння не доводите, а просто прогріваєте. Знімаєте з вогню й даєте остигнути. Ще раз перемішуєте і ставите в морозилку на 1-1,5 години. Дістаєте й розпушуєте лід виделкою. По краям сік буде замерзлий, а всередині ні. Це все треба перемішати. Знову ставите в морозилку. Через якийсь час витягаєте й повторюєте процедуру. Розпушувати лід варто стільки разів, щоб у вас утворилася майже кремова текстура. Вийде чудовий натуральний десерт. Смачного!

Порада: якщо ви хочете зробити алкогольну граніту, то під кінець заморозки можете додати трішки бурбону чи ігристого вина.Пастила з чорниці – рецепт приготування в домашніх умовах.

Фото: Unsplash

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