Вишнева граніта для спекотного дня від Алекса Якутова

Літній освіжаючий десерт з італійськими нотками
Граніта – традиційна страва родом з Сицилії. Вважається, що італійці мають завдячувати її появі арабам, які привезли з собою освіжаючий десерт з льоду. Колись дозволити собі льодяний десерт влітку могли лише заможні громадяни, адже для приготування використовували сніг, який збирали на вершинах гір і зберігали в спеціальних печерах. Як приготувати домашню граніту з вишневого фрешу – розповідає Шеф та експерт реаліті Нового каналу «На ножах» Алекс Якутов.
Малинове морозиво: рецепт приготування в домашніх умовах
Інгредієнти:
- Вишня – 1-1,5 кг
- Цукор – 300 г
- Сік половини лимона
- Вода – 300 мл
Приготування:
- Вишню розбираєте на половинки й дістаєте кісточки. Даєте стекти соку. Фреш використовуєте для граніти, а вишню можете засушити на зиму.
- Сік ставите в каструлі на маленький вогонь, додаєте цукор і підігріваєте, щоб він розчинився.
- Вичавлюєте сік лимона.
- На 0,5 л вишневого фрешу додаєте 300 мл води. Все гарненько перемішуєте. До кипіння не доводите, а просто прогріваєте.
- Знімаєте з вогню й даєте остигнути.
- Ще раз перемішуєте і ставите в морозилку на 1-1,5 години. Дістаєте й розпушуєте лід виделкою. По краям сік буде замерзлий, а всередині ні. Це все треба перемішати. Знову ставите в морозилку.
- Через якийсь час витягаєте й повторюєте процедуру. Розпушувати лід варто стільки разів, щоб у вас утворилася майже кремова текстура. Вийде чудовий натуральний десерт. Смачного!
Порада: якщо ви хочете зробити алкогольну граніту, то під кінець заморозки можете додати трішки бурбону чи ігристого вина.Пастила з чорниці – рецепт приготування в домашніх умовах.
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Пастила з чорниці – рецепт приготування в домашніх умовах