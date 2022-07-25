Новий канал>На ножах>Новини

Вишнева граніта для спекотного дня від Алекса Якутова

рецепт з вишні

Літній освіжаючий десерт з італійськими нотками

Граніта – традиційна страва родом з Сицилії. Вважається, що італійці мають завдячувати її появі арабам, які привезли з собою освіжаючий десерт з льоду. Колись дозволити собі льодяний десерт влітку могли лише заможні громадяни, адже для приготування використовували сніг, який збирали на вершинах гір і зберігали в спеціальних печерах. Як приготувати домашню граніту з вишневого фрешу – розповідає Шеф та експерт реаліті Нового каналу «На ножах» Алекс Якутов.

Зараз дивляться

Малинове морозиво: рецепт приготування в домашніх умовах

Інгредієнти:

  • Вишня – 1-1,5 кг
  • Цукор – 300 г
  • Сік половини лимона
  • Вода – 300 мл

рецепт з вишні

Приготування:

  1. Вишню розбираєте на половинки й дістаєте кісточки. Даєте стекти соку. Фреш використовуєте для граніти, а вишню можете засушити на зиму.
  2. Сік ставите в каструлі на маленький вогонь, додаєте цукор і підігріваєте, щоб він розчинився.
  3. Вичавлюєте сік лимона.
  4. На 0,5 л вишневого фрешу додаєте 300 мл води. Все гарненько перемішуєте. До кипіння не доводите, а просто прогріваєте.
  5. Знімаєте з вогню й даєте остигнути.
  6. Ще раз перемішуєте і ставите в морозилку на 1-1,5 години. Дістаєте й розпушуєте лід виделкою. По краям сік буде замерзлий, а всередині ні. Це все треба перемішати. Знову ставите в морозилку.
  7. Через якийсь час витягаєте й повторюєте процедуру. Розпушувати лід варто стільки разів, щоб у вас утворилася майже кремова текстура. Вийде чудовий натуральний десерт. Смачного!

Порада: якщо ви хочете зробити алкогольну граніту, то під кінець заморозки можете додати трішки бурбону чи ігристого вина.Пастила з чорниці – рецепт приготування в домашніх умовах.

Фото: Unsplash

Пастила з чорниці – рецепт приготування в домашніх умовах

gspace на ножах правильное питание рецепт
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь