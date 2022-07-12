Ароматна паста з молодими цукіні від Алекса Якутова

Рецепт поживної страви, яку можна швидко приготувати на вечерю
Цукіні – це різновид кабачка темно-зеленого кольору. На відміну від родича, він не виростає до величезних розмірів, його шкірка лишається тонкою та м’якою, її не потрібно зрізати. А ще в ньому більше вітаміну С, ніж у звичному нам кабачку. Цукіні можна вживати як сирим, так і після термічної обробки. Він прекрасно поєднується із м’ясом, птицею, рисом та пастою. В останньому можете переконатися самостійно, приготувавши пасту з молодими цукіні за рецептом Шефа та експерта реаліті Нового каналу «На ножах» Алекса Якутова.
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Інгредієнти:
- Паста (тальятеле чи будь-яка інша) – 150 г
- Цедра лимона – 1 ч. л.
- Часник – 2 зубчики
- Цукіні невеликого розміру (можна замінити кабачками) – 2 шт.
- М’ята – 15 г
- Пармезан – 50 г
- Олія (бажано оливкова) – за смаком
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Приготування:
- Відваріть пасту в підсоленій воді згідно з інструкцією на упаковці.
- Відкиньте її на друшляк. Злийте всю воду, крім 100 мл – вона нам знадобиться.
- Розігрійте сковорідку з олією. Розчавіть часник та відправте смажитись. Коли він віддасть аромат олії, витягніть його й викиньте.
- Поріжте цукіні овочечисткою на смужки.
- Закиньте їх у сковорідку й починайте смажити. Робіть це буквально кілька хвилин, щоб овоч не втратив форму.
- Порвіть дрібно м’яту й відправте до кабачка. Обсмажте разом.
- Натріть цедру лимона й також відправте на сковорідку. Готуйте, помішуючи, ще кілька хвилин.
- Тепер відправте пасту до овочів. Долийте воду, яку ми відлили раніше. Дайте їй википіти.
- Насамкінець полийте пасту олією, адже, як кажуть італійці, її забагато не буває. Посипте страву пармезаном і перемішайте. Можна подавати. Смачного!