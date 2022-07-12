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Ароматна паста з молодими цукіні від Алекса Якутова

Ароматна паста з молодими цукіні від Алекса Якутова

Рецепт поживної страви, яку можна швидко приготувати на вечерю

Цукіні – це різновид кабачка темно-зеленого кольору. На відміну від родича, він не виростає до величезних розмірів, його шкірка лишається тонкою та м’якою, її не потрібно зрізати. А ще в ньому більше вітаміну С, ніж у звичному нам кабачку. Цукіні можна вживати як сирим, так і після термічної обробки. Він прекрасно поєднується із м’ясом, птицею, рисом та пастою. В останньому можете переконатися самостійно, приготувавши пасту з молодими цукіні за рецептом Шефа та експерта реаліті Нового каналу «На ножах» Алекса Якутова.

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Ароматна паста з молодими цукіні від Алекса Якутова

Інгредієнти:

  • Паста (тальятеле чи будь-яка інша) – 150 г
  • Цедра лимона – 1 ч. л.
  • Часник – 2 зубчики
  • Цукіні невеликого розміру (можна замінити кабачками) – 2 шт.
  • М’ята – 15 г
  • Пармезан – 50 г
  • Олія (бажано оливкова) – за смаком

Ароматна паста з молодими цукіні від Алекса Якутова

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Приготування:

  1. Відваріть пасту в підсоленій воді згідно з інструкцією на упаковці.
  2. Відкиньте її на друшляк. Злийте всю воду, крім 100 мл – вона нам знадобиться.
  3. Розігрійте сковорідку з олією. Розчавіть часник та відправте смажитись. Коли він віддасть аромат олії, витягніть його й викиньте.
  4. Поріжте цукіні овочечисткою на смужки.
  5. Закиньте їх у сковорідку й починайте смажити. Робіть це буквально кілька хвилин, щоб овоч не втратив форму.
  6. Порвіть дрібно м’яту й відправте до кабачка. Обсмажте разом.
  7. Натріть цедру лимона й також відправте на сковорідку. Готуйте, помішуючи, ще кілька хвилин.
  8. Тепер відправте пасту до овочів. Долийте воду, яку ми відлили раніше. Дайте їй википіти.
  9. Насамкінець полийте пасту олією, адже, як кажуть італійці, її забагато не буває. Посипте страву пармезаном і перемішайте. Можна подавати. Смачного!

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