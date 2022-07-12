Ароматна паста з молодими цукіні від Алекса Якутова

Рецепт поживної страви, яку можна швидко приготувати на вечерю

Цукіні – це різновид кабачка темно-зеленого кольору. На відміну від родича, він не виростає до величезних розмірів, його шкірка лишається тонкою та м’якою, її не потрібно зрізати. А ще в ньому більше вітаміну С, ніж у звичному нам кабачку. Цукіні можна вживати як сирим, так і після термічної обробки. Він прекрасно поєднується із м’ясом, птицею, рисом та пастою. В останньому можете переконатися самостійно, приготувавши пасту з молодими цукіні за рецептом Шефа та експерта реаліті Нового каналу «На ножах» Алекса Якутова.

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Інгредієнти:

Паста (тальятеле чи будь-яка інша) – 150 г

Цедра лимона – 1 ч. л.

Часник – 2 зубчики

Цукіні невеликого розміру (можна замінити кабачками) – 2 шт.

М’ята – 15 г

Пармезан – 50 г

Олія (бажано оливкова) – за смаком

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Приготування: