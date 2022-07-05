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Маріупольський борщ із бичками від Алекса Якутова

Маріупольський борщ із бичками від Алекса Якутова

Нестандартний рецепт традиційної української страви

Борщ – одна з найпопулярніших і найсмачніших страв нашої кухні. Тепер це ще й нематеріальна спадщина ЮНЕСКО, яка підтверджує: він – український! Рецептів борщу не злічити, адже в кожної господині він виходить унікальний. Та є певні регіональні особливості приготування цієї страви, як от додавання риби замість м’яса в південних регіонах України. Шеф та експерт реаліті Нового каналу «На ножах» Алекс Якутов виріс на рибному борщі, адже дитинство провів у Маріуполі, біля Азовського моря. Він поділився маріупольським рецептом цієї страви.

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Маріупольський борщ із бичками від Алекса Якутова

– Він вийде нереальний! Тому що в ньому є бички і багато томатів. А як ви знаєте, це дуже смачний тандем, – каже Алекс. – Тож їжте, смакуйте і насолоджуйтеся неперевершеним українським борщем із південними нотками! Смачного!

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Вам знадобляться:

  • Сушений бичок – 10 шт.
  • Свіжий бичок – 10 шт.
  • Морквина – 3 шт.
  • Цибулина – 2 шт.
  • Часник – головка
  • Корінь петрушки – 1 шт.
  • Буряк – 1 шт.
  • Перець «білозірка» або «капі» – 1 шт.
  • Помідори – 1 кг
  • Молода капуста – невеликий качан
  • Картопля – 0,5 кг
  • Сіль перець, лимонний фреш – за смаком
  • Кріп та петрушка – 200 г
  • Олія – для смаження

Маріупольський борщ із бичками від Алекса Якутова

Приготування:

  1. Солений сухий бичок промиваємо та замочуємо у воді на ніч, щоб риба віддала сіль.
  2. Зранку відчищаємо від нутрощів та зябер. Кидаємо в каструлю, заливаємо водою та ставимо на маленький вогонь. Додаємо цілу цибулину, головку часнику, стебло селери та морквину.
  3. Коли вода закипить, кидаємо гілочки від свіжих помідорів. Це потрібно, щоб вийшов насичений томатний аромат. Разом варимо 2-3 години.
  4. Коли бульйон приготується, проціджуємо його, лишивши тільки навар. Усе інше відправляємо у смітних. Відварені бички теж не потрібні.
  5. Чистимо та ріжемо картоплю, додаємо в бульйон і варимо разом.
  6. Тим часом перебиваємо блендером помідори до однорідної маси.
  7. Нарізаємо соломкою моркву, цибулю, корінь петрушки, буряк. Обсмажуємо на сковороді. Додаємо нарізаний перець і ще трішки готуємо разом. Останніми вливаємо помідори і тушкуємо овочі хвилин 30.
  8. Коли картопля в бульйоні звариться, висипаємо до неї засмажку. Доводимо до смаку сіллю, перцем, цукром, лимонним фрешем.
  9. Капусту нарізаємо соломкою. Відправляємо в каструлю. Додаємо зелень та даємо разом трохи прокипіти.
  10. Тим часом на сковороді обсмажуємо свіжі бички з двох боків до хрусткої скоринки.
  11. Наливаємо борщ у тарілку та кладемо туди обсмажену рибинку. Так і подаємо.

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