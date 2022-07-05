Маріупольський борщ із бичками від Алекса Якутова

Нестандартний рецепт традиційної української страви
Борщ – одна з найпопулярніших і найсмачніших страв нашої кухні. Тепер це ще й нематеріальна спадщина ЮНЕСКО, яка підтверджує: він – український! Рецептів борщу не злічити, адже в кожної господині він виходить унікальний. Та є певні регіональні особливості приготування цієї страви, як от додавання риби замість м’яса в південних регіонах України. Шеф та експерт реаліті Нового каналу «На ножах» Алекс Якутов виріс на рибному борщі, адже дитинство провів у Маріуполі, біля Азовського моря. Він поділився маріупольським рецептом цієї страви.
– Він вийде нереальний! Тому що в ньому є бички і багато томатів. А як ви знаєте, це дуже смачний тандем, – каже Алекс. – Тож їжте, смакуйте і насолоджуйтеся неперевершеним українським борщем із південними нотками! Смачного!
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Вам знадобляться:
- Сушений бичок – 10 шт.
- Свіжий бичок – 10 шт.
- Морквина – 3 шт.
- Цибулина – 2 шт.
- Часник – головка
- Корінь петрушки – 1 шт.
- Буряк – 1 шт.
- Перець «білозірка» або «капі» – 1 шт.
- Помідори – 1 кг
- Молода капуста – невеликий качан
- Картопля – 0,5 кг
- Сіль перець, лимонний фреш – за смаком
- Кріп та петрушка – 200 г
- Олія – для смаження
Приготування:
- Солений сухий бичок промиваємо та замочуємо у воді на ніч, щоб риба віддала сіль.
- Зранку відчищаємо від нутрощів та зябер. Кидаємо в каструлю, заливаємо водою та ставимо на маленький вогонь. Додаємо цілу цибулину, головку часнику, стебло селери та морквину.
- Коли вода закипить, кидаємо гілочки від свіжих помідорів. Це потрібно, щоб вийшов насичений томатний аромат. Разом варимо 2-3 години.
- Коли бульйон приготується, проціджуємо його, лишивши тільки навар. Усе інше відправляємо у смітних. Відварені бички теж не потрібні.
- Чистимо та ріжемо картоплю, додаємо в бульйон і варимо разом.
- Тим часом перебиваємо блендером помідори до однорідної маси.
- Нарізаємо соломкою моркву, цибулю, корінь петрушки, буряк. Обсмажуємо на сковороді. Додаємо нарізаний перець і ще трішки готуємо разом. Останніми вливаємо помідори і тушкуємо овочі хвилин 30.
- Коли картопля в бульйоні звариться, висипаємо до неї засмажку. Доводимо до смаку сіллю, перцем, цукром, лимонним фрешем.
- Капусту нарізаємо соломкою. Відправляємо в каструлю. Додаємо зелень та даємо разом трохи прокипіти.
- Тим часом на сковороді обсмажуємо свіжі бички з двох боків до хрусткої скоринки.
- Наливаємо борщ у тарілку та кладемо туди обсмажену рибинку. Так і подаємо.