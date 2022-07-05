Маріупольський борщ із бичками від Алекса Якутова

Нестандартний рецепт традиційної української страви

Борщ – одна з найпопулярніших і найсмачніших страв нашої кухні. Тепер це ще й нематеріальна спадщина ЮНЕСКО, яка підтверджує: він – український! Рецептів борщу не злічити, адже в кожної господині він виходить унікальний. Та є певні регіональні особливості приготування цієї страви, як от додавання риби замість м’яса в південних регіонах України. Шеф та експерт реаліті Нового каналу «На ножах» Алекс Якутов виріс на рибному борщі, адже дитинство провів у Маріуполі, біля Азовського моря. Він поділився маріупольським рецептом цієї страви.

Зараз дивляться

– Він вийде нереальний! Тому що в ньому є бички і багато томатів. А як ви знаєте, це дуже смачний тандем, – каже Алекс. – Тож їжте, смакуйте і насолоджуйтеся неперевершеним українським борщем із південними нотками! Смачного!

Безалкогольний мохіто: рецепт приготування покроково

Смачно! Рецепт домашнього морозива з полуницею

Вам знадобляться:

Сушений бичок – 10 шт.

Свіжий бичок – 10 шт.

Морквина – 3 шт.

Цибулина – 2 шт.

Часник – головка

Корінь петрушки – 1 шт.

Буряк – 1 шт.

Перець «білозірка» або «капі» – 1 шт.

Помідори – 1 кг

Молода капуста – невеликий качан

Картопля – 0,5 кг

Сіль перець, лимонний фреш – за смаком

Кріп та петрушка – 200 г

Олія – для смаження

Приготування: