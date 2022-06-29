Рецепт рулетиків з сиром із сирих кабачків

Проста, але смачна закуска, яку можна приготувати у п’ять кроків

Сезон кабачків у самому розпалі. З них можна готувати найрізноманітніші страви. Кабачки тушкують, запікають та смажать. Однак їх можна вживати й сирими, зберігаючи всі вітаміни та мінерали. Спробуйте приготувати хрумкі рулетики з кисломолочним сиром з молодих кабачків за рецептом Шефа та експерта реаліті Нового каналу «На ножах» Алекса Якутова.

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Інгредієнти:

Кабачки молоді – 6 шт.

Кисломолочний сир – 300 г

Сметана – 110 г

Сік лимона – 1 ст. л.

Олія – 3 ст. л.

Базилік – 10 г

Грецький горіх – 50 г

Цедра лимону – 15 г

Приготування: