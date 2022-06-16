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Заморозка в маслі та сушіння з овочами: 5 лайфхаків заготовки свіжої зелені на зиму

Заморозка в маслі та сушіння з овочами: 5 лайфхаків заготовки свіжої зелені на зиму

Шеф та експерт реаліті Нового каналу «На ножах» Алекс Якутов розповів, як зберегти аромат духмяних трав

Важко уявити смачні страви без зелені. Якщо влітку з нею нема питань – усе є на городі та й ціни в магазинах не такі кусючі, то взимку можуть бути проблеми. Як правильно заготовлювати та зберігати духмяні трави, щоб вони вас радували ароматом і смаком в холоди? Секретами поділився Шеф та експерт реаліті Нового каналу «На ножах» Алекс Якутов.

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Лайфхак №1 – грецький

Петрушку та кріп можна сушити за грецьким методом. Тобто зв’язати пучками та повісити на балконі, розповідає Алекс. Потім висушені пучки замотати у плівку, а перед вживанням перетерти зелень руками. Такий спосіб збереже аромат.

Лайфхак № 2 – економний  

Якщо ніде зберігати пучки, то можна одразу перетерти сушену зелень та скласти в банки. Головне, щоб під час сушіння не було сильного вітру, інакше заготовку рознесе. Тож краще сушити при зачинених вікнах, ділиться Шеф. Але якщо немає можливості це робити на балконі, скористайтеся старим бабусиним методом – наріжте трави й викладіть їх на папір на підвіконні в кухні. Можна також висушити зелень у духовці при 60 градусах з привідчиненими дверцями. На це піде приблизно весь день. Ідеально, якщо ви маєте сушарку або, як її ще називають, дегідратор. Ми там сушимо все: і курагу, і яблука, і полуницю, робимо пастилу та м’ясо для перекусу. Рекомендую за можливості купити.

Заморозка в маслі та сушіння з овочами: 5 лайфхаків заготовки свіжої зелені на зиму

Лайфхак № 3 – для каш і макаронів

Сушений кріп та петрушку можна заморозити з маслом, радить Шеф. На одну пачку вершкового масла кімнатної температури дайте три столові ложки сушених трав, усе перемішайте. Відправте в морозилку на кілька хвилин. Витягніть і сформуйте прямокутник. Загорніть в обгортку від масла або плівку та заморозьте. Взимку зможете брати це масло й додавати до каш та макаронів – буде просто пісня.

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Лайфхак №4 – кубики льоду

Базилік, кінза, естрагон мають дуже насичений смак, тож їх краще заморожувати. Можна зробити це порційно – в формах для льоду. Потім ці кубики перекладіть у пакет і витягайте по одному під час готування, ділиться Алекс.

Заморозка в маслі та сушіння з овочами: 5 лайфхаків заготовки свіжої зелені на зиму

Лайфхак №5 – приправа до супу

Берете петрушку просто з корінням, молоду моркву, базилік. Все гарненько відмиваєте від землі. Закидаєте в блендер і дрібно-дрібно перебиваєте, розповідає експерт «На ножах». Після цього викладаєте все на деко, відправляєте в духовку на 10 годин. Сушите при невисокій температурі з відчиненими дверцятами. Коли все висохне, знімаєте сухий пласт, розламуєте і знову закидаєте в блендер. Перебиваєте разом із сіллю та перцем. У вас вийде шикарна приправа без хімії. Особисто я ще додаю домашню паприку. Тож можете теж спробувати. Потім розфасуйте приправу по сухих банках і додавайте до супів та каш.

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