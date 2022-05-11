Курд із ревенем від Алекса Якутова

Смачний та простий десерт британської та північноамериканської кухні

Курд – це солодкий крем. Його текстура щільна, а смак дуже ніжний. Подають курд як в якості самостійного десерту, так і як кремову начинку для тортів та інших кондитерських виробів. Спробуйте курд із ревенем за рецептом Шефа та експерта реаліті Нового каналу «На ножах» Алекса Якутова. Тим більше, що сезон цієї трав’янистої рослини в самому розпалі.

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Інгредієнти:

400 г стебла ревеню

3 великі яйця

170 г вершкового масла

3 ч. л. кукурудзяного крохмалю

150 г цукру

Приготування:

Масло нарізаємо кубиками. Ревінь миємо, сушимо і пюруємо до однорідності. Проціджуємо через сито, щоб отримати сік. Змішуємо цукор із крохмалем, додаємо яйця. З’єднуємо разом. Нагріваємо 2/3 соку ревеню, акуратно вливаємо в яєчну суміш. Варимо до загусання на повільному вогні. Вливаємо сік, що залишився, перемішуємо. Тепер додаємо вершкове масло. Перебиваємо блендером, щоб усе масло вмішалося. Розливаємо по баночках. Відправляємо у холодильник щонайменше на 3 години. А після насолоджуємося смачним десертом!

Смачного!

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Фото – Pixabay