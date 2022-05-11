Курд із ревенем від Алекса Якутова

Смачний та простий десерт британської та північноамериканської кухні
Курд – це солодкий крем. Його текстура щільна, а смак дуже ніжний. Подають курд як в якості самостійного десерту, так і як кремову начинку для тортів та інших кондитерських виробів. Спробуйте курд із ревенем за рецептом Шефа та експерта реаліті Нового каналу «На ножах» Алекса Якутова. Тим більше, що сезон цієї трав’янистої рослини в самому розпалі.
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Смачного!
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