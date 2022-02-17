Алекс Якутов – про тварин з притулку: «Забирайте найнещаснішого собаку»

У День спонтанного прояву доброти Шеф та експерт на «На ножах» розповів, про що треба знати, рятуючи собаку з вулиці

Серце суворого та справедливого експерта реаліті «На ножах» Алекса Якутова може розтопити не лише смачно приготована страва, а й його собака Анфіса. Колись вона була безпритульною, дружина Шефа знайшла її на вулиці. Нині в Анфісі важко впізнати наляканого собаку-безхатька, вона – домашня улюблениця. У День спонтанного прояву доброти, який відзначають 17 лютого, Шеф та експерт «На ножах» розповів, чому варто брати собаку з притулку, та на що треба звертати увагу у вихованні.

Шеф Алекс Якутов стане обличчям українського вин

Ходять в туалет у шафу та випивають на робочому місці: чим шокує «На ножах»?

– Після появи котів і собак ми з дружиною вже ніколи не зможемо пройти повз тварину в біді, – зізнався Шеф в інтерв’ю журналу «Зоодруг». – Бо коли твої улюбленці знаходяться в теплі, в спокої, серце розривається за тих, хто вимушений голодним бігати по вулиці. Якщо ви хочете взяти тварину з притулку, просто приїжджайте і забирайте найнещаснішого, найнепримітнішого собаку. Бо в притулку є різні тварини. Породисті, милі пухнастики, а є такі, як наша Анфіса. Сірі, непомітні, повз яких пройде 99% відвідувачів. Повірте, ваш улюбленець буде вам дуже відданий і вдячний.

Але не розраховуйте, що соціалізація може відбутися легко і швидко.

– Наприклад, наша Анфіса не вміла ходити на повідку, не розуміла, що це. Щойно ми його вдягали, вона падала на спину та скиглила, – згадує Шеф. – А ще боялася спускатися сходами, лякалася голосних звуків. Складно було також подружити її з нашими котами. Вона не розуміла, хто це бігає по квартирі.

Терплячість, смаколики, заохочення і любов зробили свою справу. Анфіса помаленьку всього навчилася.

– Мати собаку – круто, – зізнається Шеф. – Вона робить господарів фізично та ментально здоровішими. Наприклад, в мене є звичка ходити з Анфісою зранку по 3-4 кілометри. Та й після важкого робочого дня, коли вона мене зустрічає своєю позитивною енергетикою, я забуваю про всі проблеми й негаразди.

Дивіться проект «На ножах» з Алексом Якутовим з 16 березня о 20:00 на Новому каналі.