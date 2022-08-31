Ольга Жуковцова – про життя в евакуації: «Відчула, наскільки прогресивна Україна»

Акторка серіалу Нового каналу розповіла, як їй допомогли в Туреччині

До 24 лютого Ольга Жуковцова мала хороше життя в Україні, де були улюблена робота, друзі та цікаві проекти. Вона чекала на прем’єру серіалу «Молода» на Новому каналі. Але росіяни все зруйнували. Знятий до війни серіал відклали на осінь, а сама акторка була змушена евакуюватися з сім’єю в Туреччину.

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– Тут немає друзів, роботи, люди розмовляють іншою мовою, дуже погані банківська та соціальна системи. Тут же відчула, наскільки прогресивна щодо цього Україна. Вдома круто, а ми й не здогадувались, наскільки у нас класна країна, – розповіла Ольга Новому каналу. – А ще інколи здається, що для турків літній сезон важливіший, ніж те, що відбувається у нас. Тому не дуже до вподоби, що на росіян накладені санкції. Їм хочеться, щоб ми всі дружили, щоб туристичний сезон був класний. Хоча, коли я говорю з ними і розповідаю про те, що відбувається в Україні, вони щиро нам співчувають.

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В Туреччині сім’я акторки отримала прихисток і необхідну допомогу.

– Я виїжджала з мінімумом речей. Тому коли потрапила до Туреччини, тут мене одягнули. Зателефонувала дівчина і привезла все, що я попросила, – розповіла Ольга Новому каналу. – Вже згодом мені захотілось відчути смак життя, я поїхала й купила собі одяг. Виникло почуття провини, але водночас зрозуміла, що життя триває.

Дивіться серіал «Молода» з Ольгою Жуковцовою цієї осені на Новому каналі.

Довідка:

«Молода» – комедійний серіал, який на замовлення Нового каналу знімав Art Forms Production. У центрі сюжету – історія про жінку, яка хоче розпочати все з чистого аркуша, але їй заважає вік. Життя 40-річної Ольги було безхмарним, поки заради молодої коханки її не покинув чоловік. Все б нічого, але всі сімейні заощадження колишній спустив на азартні ігри, залишивши жінку по вуха в боргах. Життєві обставини змушують Ольгу повернутися на роботу, яку та давно покинула заради сім’ї. Вона намагається перезапустити свою кар’єру у видавничій справі. На кількох співбесідах їй відмовляють через вік. Усе міняє випадкова зустріч із 26-річним хлопцем Дімою, який приймає Ольгу за однолітку. Тоді героїня вирішує переписати біографію, змінивши вік. Головні ролі грають Ольга Жуковцова та Дмитро Архіпов. Також у серіалі знімаються: Юлія Шугар, Аліна Кошарна, Ірма Вітовська, В’ячеслав Довженко, Володимир Ліліцький, Валентин Томусяк, Даніель Салем.