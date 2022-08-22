Новий каналМолодаНовини

Ольга Жуковцова – про те, як син сприймає війну: «Він дуже перелякався»

Ольга Жуковцова – про те, як син сприймає війну: «Він дуже перелякався»

Напередодні повномасштабного вторгнення акторка серіалу «Молода» приїхала до чоловіка та сина у Дніпро. Там вона й зустріла початок великої війни, прокинувшись від вибухів російських ракет

Бути мамою під час війни – ще більша відповідальність, ніж у мирний час. Найчастіше саме матері дбають про безпеку дітей, поки батьки захищають Україну. Для акторки серіалу «Молода» на Новому каналі Ольги Жуковцової ця відповідальність подвоїлася: її чоловік – в інвалідному візку, а отже не зміг би спускатися в бомбосховище під час тривог. Тож у перший же день вторгнення вони прийняли рішення виїхати до Туреччини.

Зараз дивляться

– Найдорожче, що я взяла, – дитина. Ціннішого немає й не було. І це найважливіше, що я мала рятувати, – розповідає Ольга.

Ольга Жуковцова – про те, як син сприймає війну: «Він дуже перелякався»

Та навіть за кордоном хлопчик болісно сприймає всі події.

Ольга Жуковцова – про те, як син сприймає війну: «Він дуже перелякався»

Синові 9 років, і в перший день повномасштабного вторгнення він дуже перелякався. Навіть не хотів вставати з ліжка. Щоб якось розбурхати, пообіцяла йому щось смачненьке, – згадує вона. – Зараз він не переживає за себе, бо знаходиться в безпеці, де немає війни. Але хвилюється за друзів, за всіх, хто лишився в Україні.

Актор серіалу «Молода» Дмитро Архіпов пішов добровольцем у ЗСУ

Ольга Жуковцова – про те, як син сприймає війну: «Він дуже перелякався»

Дивіться серіал «Молода» з Ольгою Жуковцовою у головній ролі восени 2022 року на Новому каналі.

Довідка: «Молода» – комедійний серіал, який на замовлення Нового каналу знімав Art Forms Production. У центрі сюжету – історія про жінку, яка хоче розпочати все з чистого аркуша, але їй заважає вік. Життя 40-річної Ольги було безхмарним, поки заради молодої коханки її не покинув чоловік. Все б нічого, але всі сімейні заощадження колишній спустив на азартні ігри, залишивши жінку по вуха в боргах. Життєві обставини змушують Ольгу повернутися на роботу, яку та давно покинула заради сім’ї. Вона намагається перезапустити свою кар’єру у видавничій справі. На кількох співбесідах їй відмовляють через вік. Усе міняє випадкова зустріч із 26-річним хлопцем Дімою, який приймає Ольгу за однолітку. Тоді героїня вирішує переписати біографію, змінивши вік. Головні ролі грають Ольга Жуковцова та Дмитро Архіпов. Також у серіалі знімаються: Юлія Шугар, Аліна Кошарна, Ірма Вітовська, В’ячеслав Довженко, Володимир Ліліцький, Валентин Томусяк, Даніель Салем.

молода новини нк новости
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь