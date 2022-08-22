Ольга Жуковцова – про те, як син сприймає війну: «Він дуже перелякався»

Напередодні повномасштабного вторгнення акторка серіалу «Молода» приїхала до чоловіка та сина у Дніпро. Там вона й зустріла початок великої війни, прокинувшись від вибухів російських ракет

Бути мамою під час війни – ще більша відповідальність, ніж у мирний час. Найчастіше саме матері дбають про безпеку дітей, поки батьки захищають Україну. Для акторки серіалу «Молода» на Новому каналі Ольги Жуковцової ця відповідальність подвоїлася: її чоловік – в інвалідному візку, а отже не зміг би спускатися в бомбосховище під час тривог. Тож у перший же день вторгнення вони прийняли рішення виїхати до Туреччини.

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– Найдорожче, що я взяла, – дитина. Ціннішого немає й не було. І це найважливіше, що я мала рятувати, – розповідає Ольга.

Та навіть за кордоном хлопчик болісно сприймає всі події.

– Синові 9 років, і в перший день повномасштабного вторгнення він дуже перелякався. Навіть не хотів вставати з ліжка. Щоб якось розбурхати, пообіцяла йому щось смачненьке, – згадує вона. – Зараз він не переживає за себе, бо знаходиться в безпеці, де немає війни. Але хвилюється за друзів, за всіх, хто лишився в Україні.

Актор серіалу «Молода» Дмитро Архіпов пішов добровольцем у ЗСУ

Дивіться серіал «Молода» з Ольгою Жуковцовою у головній ролі восени 2022 року на Новому каналі.

Довідка: «Молода» – комедійний серіал, який на замовлення Нового каналу знімав Art Forms Production. У центрі сюжету – історія про жінку, яка хоче розпочати все з чистого аркуша, але їй заважає вік. Життя 40-річної Ольги було безхмарним, поки заради молодої коханки її не покинув чоловік. Все б нічого, але всі сімейні заощадження колишній спустив на азартні ігри, залишивши жінку по вуха в боргах. Життєві обставини змушують Ольгу повернутися на роботу, яку та давно покинула заради сім’ї. Вона намагається перезапустити свою кар’єру у видавничій справі. На кількох співбесідах їй відмовляють через вік. Усе міняє випадкова зустріч із 26-річним хлопцем Дімою, який приймає Ольгу за однолітку. Тоді героїня вирішує переписати біографію, змінивши вік. Головні ролі грають Ольга Жуковцова та Дмитро Архіпов. Також у серіалі знімаються: Юлія Шугар, Аліна Кошарна, Ірма Вітовська, В’ячеслав Довженко, Володимир Ліліцький, Валентин Томусяк, Даніель Салем.