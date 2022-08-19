Актор серіалу «Молода» Дмитро Архіпов пішов добровольцем у ЗСУ

Навесні Новий канал мав показати серіал «Молода». Та 24 лютого все змінилося. Через повномасштабне вторгнення росіян прем’єру відклали – знятий до війни серіал покажуть восени. Головний актор Дмитро Архіпов з перших днів не залишив рідні Бровари, до яких підступав ворог. Він усіляко допомагав армії, а потім і сам вступив до її лав.

Українські військові – всі як на підбір. Зазвичай це люди, які здобули вищу освіту, знають чи вчать іноземні мови, мають активну громадянську позицію. Серед наших воїнів є доктори наук, відомі музиканти, режисери та актори. Дмитро Архіпов вже кілька місяців як один із них.

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– Коли орки відійшли від Київської області, то моє волонтерство зупинилося, бо люди потроху перестали надсилати запити, а сидіти, склавши руки, я не міг. Особливо коли бачив усі ці новини, – розповідає він. – Тож на день народження пішов у військкомат, сказав: «Ось я! Якщо є потреба в мені – беріть». Через місяць подзвонили, і я поїхав в «учєбку». Насправді армія – це величезний механізм з безліччю різних ланок, таких як, наприклад, забезпечення або документообіг та ін. Мені довелося бачити, як люди «воюють» з великою кількістю наказів та інструкцій, які треба правильно написати, заповнити, виконати, щоб якісь речі почали працювати.

Дмитро став мобілізованим добровольцем і за кілька місяців служби дуже змінився внутрішньо.

– Якось мені випало велике щастя потрапити на пару днів додому, і я розчарувався від того, що й піци вже не так хотілось, і улюблений «Київський» торт «не ліз». А от обійми, навпаки, стали ще ціннішими, – зізнається він. – Мені пощастило потрапити на випускний театральний показ в мою альма-матер «Ukrainian film school», і за один день я наобіймався стільки, скільки не робив три місяці. І це було так тепло. На службі сумую за нормальним, теплим, спокійним спілкуванням без думок про те, що буде завтра. Дуже сумую за рідними, друзями і своєю похресницею. Та водночас це й підтримує – знання того, що десь тебе чекають, щоб міцно обійняти.

Дивіться серіал «Молода» з Дмитром Архіповим у головній ролі восени 2022 року на Новому каналі.

Довідка: «Молода» – комедійний серіал, який на замовлення Нового каналу знімав Art Forms Production. У центрі сюжету – історія про жінку, яка хоче розпочати все з чистого аркуша, але їй заважає вік. Життя 40-річної Ольги було безхмарним, поки заради молодої коханки її не покинув чоловік. Все б нічого, але всі сімейні заощадження колишній спустив на азартні ігри, залишивши жінку по вуха в боргах. Життєві обставини змушують Ольгу повернутися на роботу, яку та давно покинула заради сім’ї. Вона намагається перезапустити свою кар’єру у видавничій справі. На кількох співбесідах їй відмовляють через вік. Усе змінює випадкова зустріч із 26-річним хлопцем Дімою, який приймає Ольгу за однолітку. Тоді героїня вирішує переписати біографію, змінивши вік. Головні ролі грають Ольга Жуковцова та Дмитро Архіпов. Також у серіалі знімаються: Юлія Шугар, Аліна Кошарна, Ірма Вітовська, В’ячеслав Довженко, Володимир Ліліцький, Валентин Томусяк, Даніель Салем.

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