Ірма Вітовська розповіла про те, як її син сприйняв війну: Діти отримали травми

Акторка розповіла, як події в країні змінили всіх

Цієї весни на Новому каналі мала відбутись прем’єра комедійного серіалу «Молода», де одну з ключових ролей зіграла Ірма Вітовська. Показ відклали через повномасштабне вторгнення росіян. Та восени глядачі зможуть трішки відволіктися від усього жаху, що відбувається, й насолодитися історією про кохання, якому всі віки підвладні.

Зараз дивляться

Початок повномасштабної війни акторка серіалу зустріла вдома, у Києві. Заради сина вона евакуювалась на захід України, де почала допомагати вимушеним переселенцям. Нині Ірма Вітовська займається волонтерською діяльністю, «воює» на культурному фронті та підтримує моральний дух українців. В «Інтерв’ю24» на сайті 24 каналу вона розповіла про те, як її син Орест реагує на війну.

– Мені здається, що діти України сприйняли війну важко. Для мене це дуже болісна тема. Війна травмує. Ми всі постаріли, – каже акторка. – У всіх зруйнована безліч нервових клітин, і це нам скоротило життя. Я кажу відкрито. Наші діти теж отримали психологічні та фізичні травми. Вже мовчу про тих, хто пройшов через усі жахи. Тому, як мій син? Звісно, як усі діти – живе, тішиться спокійними моментами, хоче гратися. Це природно для будь-якої дитини. Але є емоційні коливання. Діти бачать, коли в батьків депресивний настрій, вони це відчувають, лякаються. Зараз у всіх так, ми живемо в період турбулентності, коли немає визначеності та фіналу.

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Віру в краще дають ЗСУ.

– Єдина надія, що мобілізовує – наші Збройні сили, – зізналася вона в інтерв’ю. – Ти розумієш, що так як вони, не вмієш, а вони вміють. Тоді просто починаєш «підтягуватися» під них, береш себе за волосся (щоб жити далі – прим. ред.)

Прем’єра серіалу «Молода» за участю Ірми Вітовської – восени 2022 року на Новому каналі.