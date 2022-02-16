«Закликаю дівчат полюбити себе»: Даша Астаф’єва – про процедури для молодості

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Зірка зізналася, що їй допомагає зберегти красу
Цієї весни Новий канал покаже серіал «Молода». Головна героїня змушена брехати про свій вік, щоб влаштуватися на роботу. В одному з епізодів у ролі-камео з’явиться Даша Астаф’єва. За лаштунками серіалу «Молода» Новий канал поспілкувався із зіркою про молодість та дізнався, що їй допомагає зберігати красу.
– Обожнюю доглядати за собою. Часто закликаю дівчат полюбити себе, з повагою та турботою ставитися до свого здоров’я та зовнішнього вигляду! – розповідає Даша Астаф’єва. – Режим сну, тривалі піші прогулянки, правильна, корисна та функціональна їжа, спорт та обмеження у токсичному спілкуванні – це основа. Також важлива якісна та дієва косметика та постійний догляд.
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А які процедури допомагають їй підтримувати красу?
– Масажі, апаратні процедури та режимні відвідування правильних фахівців у косметології, – зізналася Даша.
Дивіться серіал «Молода» про другу юність і кохання, якому всі віки підвладні, за участю Даші Астаф’євої навесні 2022 року на Новому каналі.
Довідка:
«Молода» – комедійний серіал, який на замовлення Нового каналу знімав Art Forms Production. У центрі сюжету – історія про жінку, яка хоче розпочати життя з чистого аркуша, але їй заважає вік. Життя 40-річної Ольги було безхмарним, поки заради молодої коханки її не покинув чоловік. Все б нічого, але всі сімейні заощадження колишній спустив на азартні ігри, залишивши жінку по вуха в боргах. Життєві обставини змушують Ольгу повернутися на роботу, яку та давно покинула заради сім’ї. Вона намагається перезапустити свою кар’єру у видавничій справі. На кількох співбесідах їй відмовляють через вік. Усе міняє випадкова зустріч із 26-річним хлопцем Дімою, який приймає Ольгу за однолітку. Тоді героїня вирішує переписати біографію, змінивши вік.
Головні ролі грають Ольга Жуковцова та Дмитро Архіпов. Також у серіалі знімаються: Юлія Шугар, Аліна Кошарна, Ірма Вітовська, В’ячеслав Довженко, Володимир Ліліцький, Валентин Томусяк, Даніель Салем.