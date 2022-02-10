Ірма Вітовська – про ейджизм і сексизм в акторстві

Акторка розповіла, чи зіштовхувалась з дискримінацією на роботі

У серіалі «Молода» (Новий канал) Ірма Вітовська грає сувору леді-бос Віру, під керівництвом якої перебуває новенька працівниця Ольга (грає Ольга Жуковцова – прим. ред.). Віра не знає, що з підлеглою вони майже ровесниці. Адже життєві обставини змушують Ольгу применшувати вік, бо їй усюди відмовляють в прийомі на роботу через цифри в паспорті. В перерві між зйомками Новий канал запитав у Ірми, чи зіштовхувалась вона з подібним в акторській сфері.

– Не знаю як зараз, та коли я була молодшою, то зіштовхувалася з ейджизмом. Ба більше, не лише з ейджизмом, а й з сексизмом, – зізнається Ірма. – Коли розумні речі вимовляла жінка, це не завжди сприймалось авторитетно чоловіками. Ми хворіли як суспільство. І навіть зараз я інколи все ще спостерігаю подібні прояви за людьми, які зазвичай недостатньо освічені. Вони ніяк не можуть ментально потрапити до ХХІ сторіччя. Все перебувають у 90-х і «нульових», де жінку сприймали, як «принеси, подай, мовчи». Вони не розуміють власні особистісні кордони, і де починаються кордони інших людей.

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Нині акторка подібні прояви присікає.

– Ейджизм, сексизм, нетерпимість до будь-яких меншин – це я спостерігаю. Але до себе не дозволяю подібного ставлення, – каже вона. – Зараз у мене вже є авторитет, і в моїй присутності бояться казати про вік чи гендер, бо я теж можу «вкусити» у відповідь.

Дивіться серіал «Молода» про другу юність і кохання, якому кожен вік підвладний, весною 2022 року на Новому каналі.