Новий каналМолодаНовини

Ірма Вітовська – про ейджизм і сексизм в акторстві: «Жінку сприймали, як «принеси, подай, мовчи»

Ірма Вітовська – про ейджизм і сексизм в акторстві

Акторка розповіла, чи зіштовхувалась з дискримінацією на роботі

У серіалі «Молода» (Новий канал) Ірма Вітовська грає сувору леді-бос Віру, під керівництвом якої перебуває новенька працівниця Ольга (грає Ольга Жуковцова – прим. ред.). Віра не знає, що з підлеглою вони майже ровесниці. Адже життєві обставини змушують Ольгу применшувати вік, бо їй усюди відмовляють в прийомі на роботу через цифри в паспорті. В перерві між зйомками Новий канал запитав у Ірми, чи зіштовхувалась вона з подібним в акторській сфері.

Ірма Вітовська – про ейджизм і сексизм в акторстві

– Не знаю як зараз, та коли я була молодшою, то зіштовхувалася з ейджизмом. Ба більше, не лише з ейджизмом, а й з сексизмом, – зізнається Ірма. – Коли розумні речі вимовляла жінка, це не завжди сприймалось авторитетно чоловіками. Ми хворіли як суспільство. І навіть зараз я інколи все ще спостерігаю подібні прояви за людьми, які зазвичай недостатньо освічені. Вони ніяк не можуть ментально потрапити до ХХІ сторіччя. Все перебувають у 90-х і «нульових», де жінку сприймали, як «принеси, подай, мовчи». Вони не розуміють власні особистісні кордони, і де починаються кордони інших людей.

Уколи та фейсбілдинг: Ольга Жуковцова поділилася секретами краси

Ірма Вітовська – про подарунки на Миколая: «Дорогі не приносить»

Нині акторка подібні прояви присікає.

Ірма Вітовська – про ейджизм і сексизм в акторстві

– Ейджизм, сексизм, нетерпимість до будь-яких меншин – це я спостерігаю. Але до себе не дозволяю подібного ставлення, – каже вона. – Зараз у мене вже є авторитет, і в моїй присутності бояться казати про вік чи гендер, бо я теж можу «вкусити» у відповідь.

Дивіться серіал «Молода» про другу юність і кохання, якому кожен вік підвладний, весною 2022 року на Новому каналі.

молода новости
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь