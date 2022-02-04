Ольга Жуковцова поділилася секретами краси

Актриса, яка зіграла головну роль у серіалі «Молода», розповіла, як їй вдається підтримувати молодість

Цієї весни Новий канал покаже серіал «Молода» про життя 40-річної Ольги, яку обставини змушують брехати про свої роки та видавати себе за 25-річну. З новим віком героїня знаходить роботу та кохання. Головну роль у ситкомі зіграла актриса «Жіночого Кварталу» Ольга Жуковцова, яка, як і її героїня, виглядає значно молодшою за свій паспортний вік. Як їй вдається підтримувати красу та молодість?

– Дуже рідко дозволяю собі розслабити м’язи обличчя ботоксом. І не соромлюся того, що роблю уколи краси, – зізнається акторка. – Також підтримувати шкіру в тонусі допомагає фейсбілдинг. Регулярно роблю вправи для зміцнення та підтяжки м’язів обличчя.

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На відміну від своєї серіальної героїні, Ольга Жуковцова вік не приховує.

– Коли запитують, скільки мені років, з гордістю відповідаю. Ніколи не приховувала, що 38. Багато хто дивується, але ніхто ще не знепритомнів, – сміється Ольга. – Хоча я не дуже вірю, що аж настільки не виглядаю на свої роки. Чесно, навіть хотілося б якось візуально відповідати своєму віку. У багатьох моментах виглядати дорослішою.

Дивіться серіал «Молода» з Ольгою Жуковцовою цієї весни на Новому каналі. Насолодіться історією про другу юність і про кохання, якому справді всі віки підвладні.