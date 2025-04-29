Карта бажань та практика вдячності: лайфхаки здійснення мрій від Каті Олос

29 квітня, у Всесвітній день бажань, ведуча квіз-шоу «Місто і село» на Новому каналі розповіла, що їй допомагає втілювати бажане в реальність

Кажуть, що головне – не припиняти мріяти. У будь-якому віці та за будь-яких життєвий обставин. Це правило – одне з найголовніших у житті ведучої розважального квіз-шоу «Місто і село», яке щочетверга о 20:00 показує Новий канал, Каті Олос. Дівчина навіть має кілька правил, як правильно мріяти, щоб все точно втілювалось у реальності.

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– Стати ведучою на Новому каналі – було моїм топ-бажанням з дитинства. Також завжди хотіла стати акторкою. Хоча профільної освіти в мене й немає, але працювала і прагнула. І все здійснилося! От нещодавно, до речі, затвердили на головну роль у серіалі на ICTV, – ділиться Катя. – Ще одним моїм великим бажанням було купити червону Audi TT, переїхати в світлу квартиру з балконом на Золотих воротах, знятися для бренду Puma і з’явитися на постерах. Це теж здійснилося! Маю перевірений лайфхак, ділюся з вами. Треба описувати мрії в теперішньому часі і дуже детально. Ніби ви вже це маєте! Наприклад: «Я їжджу в красивій червоній Audi TT на зйомки крутих проектів».

Катя каже, що список її великих бажань, що здійснилися, можна продовжувати ще довго. А все тому, що вона вміє правильно мріяти.

– Абсолютно всі бажання точно збуваються, коли фокус уваги спрямовується в той бік. Тому й радять робити карти бажань і таке інше. Ти чітко візуалізуєш, що хочеш, і впевнено йдеш до цього. Щоранку прокидаєшся і дивишся, чого хочеш, і всю енергію та увагу спрямовуєш у той бік. Це спрацьовує, як магніт, – каже дівчина. – У мене, наприклад, не карта бажань, а папка в Pinterest із назвою «Моє життя». Я туди додаю різні картинки: про романтичні стосунки, красиві подорожі, букети квітів, стильний одяг… Роблю це і коли гарний настрій, і коли пригнічений стан. Робота з той папкою завжди надихає. Потім думаю: «Чого я сумую? У мене це точно буде!»

Практика з Pinterest – це одна зі складових рецепту Каті щодо здійснення бажань. Але є ще дещо важливе:

– Раджу радіти маленьким речам! Отримала доставку квітів, з’їла улюблений сніданок, вдалася зачіска, яку хотіла… Дуже важливо акцентуватися на таких маленьких радощах, – говорить Олос. – Я взагалі вважаю, що практика вдячності – найсильніша. Потрібно дякувати за те, що ти маєш зараз, щоб прийшло те, чого хочеш. Прокинувшись зранку, просто скажіть: «Дякую за те, що я прокинувся. Який чудовий день!» А далі ще щось від себе. Я впевнена, що в кожного є те, за що можна подякувати. Наприклад, за кохану людину поряд чи улюблену роботу. І не забувайте дякувати навіть тоді, коли стається щось неприємне. Я от себе привчила в будь-якій ситуації видихнути та бути вдячною за досвід, який прожила. Навіть поплакати при цьому, вивільнити емоції. Але все одно з відчуттям вдячності всередині.

Дивіться проект «Місто і село» з Катею Олос та Андрієм Черепущаком щочетверга о 20:00 на Новому каналі! А ще вмикайте інтелектуально-розважальний проект «єПитання» з Лесею Нікітюк вже сьогодні, 29 квітня, о 20:00. У грі також побачите Катю Олос.