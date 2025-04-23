«Треба прочитати всім українцям»: добірка мотивуючої літератури від Каті Олос

Зірка проекту «Місто і село», який щочетверга о 20:00 показує Новий канал, порадила must-read книги

«Індик влетів у студію під час зйомки»: ведучі квіз-шоу «Місто і село» – про роботу з тваринами

Зараз дивляться

Ніч з 23 на 24 квітня вважають тематичною – літературною! Її називають Всесвітньою ніччю книги. І присвячують людям, які через брак часу не встигають читати вдень, а роблять це вночі. Ведуча квіз-шоу Нового каналу «Місто і село» Катерина Олос каже, що хоч і має дуже насичений графік, але для читання все одно знаходить час у темний час доби. І літературу обирає не розважальну, а пізнавальну. Аби будь-яка справа в її графіку приносила не лише задоволення, а й користь.

– Я пораджу чотири книги, які мене дуже змотивували за останній період, – говорить Катя. – Чесно кажучи, зараз не відчуваю поклику до художньої літератури. Але є бажання читати книги, після яких хочеться діяти та змінювати своє життя на краще.

«Відпускання. Шлях здачі», Девід Хокінс

– У наш час ця книга – топ-1. На мою думку, її треба прочитати усім українцям. Вона про те, наскільки некорисно жити в негативі й важливо проживати всі емоції.

«Внутрішня інженерія», Садхгуру

– Ця книга – про йогу і відчуття радості. Я взагалі раджу прочитати спочатку книгу, а потім взяти курс Садхгуру про внутрішню інженерію. Він недорогий, але корисний. Особливо раджу його пройти тим, хто хоче почати вивчати себе на глибинному рівні.

«Атомні звички», Джеймс Клір

– Ця книга крута тим, що привчає до маленьких кроків. Дуже часто в житті складно щось змінити, бо починаєш думати глобально – скільки зробити дій, аби щось отримати. І в такі моменти зникає натхнення. А ця книга вчить мистецтву маленьких кроків і дисципліні. А ще доводить, що, насправді, кожен вибір і вчинок формує тебе майбутнього.

«Сила моменту тепер», Екгарт Толле

– Усі наші страждання йдуть від думок про майбутнє і минуле. Але, на жаль, того, що буде, ми ніколи не дізнаємось, а минулого не змінимо. Все, що в нас є, – це момент «зараз». Часто проживаємо в голові своє життя і пропускаємо, що відбувається в реальності. Ця книжка допоможе це виправити, вона навчить бачити й відчувати життя, яке є тут і зараз. Я вважаю, що вона – must-read. Тому, коли прочитала і була під враженнями, то купила її всім друзям у подарунок.

Дивіться розважальне квіз-шоу «Місто і село» з Катею Олос та Андрієм Черепущаком щочетверга о 20:00 на Новому каналі!