Галицька Діва поділився ексклюзивним рецептом пиріжків від своєї бабусі

Ведучий Нового каналу, відомий як Галицька Діва, розповів про кулінарні вподобання та поділився рецептом бабусиних пиріжків

Якщо влітку ми обираємо легкі страви – салати, овочі та холодні напої й не дуже заморочуємося з приготуванням, то восени в кожному з нас прокидається справжня «кулінарочка». Хочеться домашнього затишку, чогось ароматного, смаженого або запеченого. Ведучий реаліті «Мамо, ваш вихід!», новий сезон якого знімається просто зараз, не виняток.

– Оскільки восени вже так відчутно холодає, то я вважаю, що треба їсти щось більш жирненьке, поживне, – говорить ведучий реаліті «Мамо, ваш вихід!» Андрій Черепущак. – Якщо влітку я віддаю перевагу овочам з оливковою олією, то восени мені хочеться відкрити бабусину консервацію – кабачкову ікру, намазати її на хліб і ще до цього всього посмажити картоплю (усміхається).

Улюблені осінні смаколики Андрія навіюють спогади про домашнє тепло та дитинство. Ведучий поділився фірмовим рецептом улюблених пиріжків.

– Якщо говорити про солодке, то мені подобається яблучний пиріг з корицею, але в дуже рідкісних випадках, бо не люблю корицю, – зізнається Андрій Черепущак. – А взагалі восени дуже часто роблю пиріжки з картоплею та капустою за бабусиним рецептом. Для тіста треба борошно, вода, яйце. Далі обов’язково додайте розпушувач. І переходимо до начинок, їх дві: відварюєте капусту, смажите її з морквою та цибулею на сковорідці. Додаєте трошки томатної пасти – й одна начинка готова. Друга начинка – це відварена картопля. Далі розкатуєте тісто, ліпите такі маленькі пиріжечки, додаєте начинки та смажите їх в олії на сковорідці. Жирненько, але для осені, щоб зігрітися, як раз те, що треба.

