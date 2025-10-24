Галицька Діва поділився ексклюзивним рецептом пиріжків від своєї бабусі

Новий каналМамо ваш вихідНовини

Бабусина консервація та фірмові пиріжки з капустою й картоплею: що їсть восени Андрій Черепущак

Якщо влітку ми обираємо легкі страви – салати, овочі та холодні напої й не дуже заморочуємося з приготуванням, то восени в кожному з нас прокидається справжня «кулінарочка». Хочеться домашнього затишку, чогось ароматного, смаженого або запеченого. Ведучий реаліті «Мамо, ваш вихід!», новий сезон якого знімається просто зараз, не виняток.

– Оскільки восени вже так відчутно холодає, то я вважаю, що треба їсти щось більш жирненьке, поживне, – говорить ведучий реаліті «Мамо, ваш вихід!» Андрій Черепущак. – Якщо влітку я віддаю перевагу овочам з оливковою олією, то восени мені хочеться відкрити бабусину консервацію – кабачкову ікру, намазати її на хліб і ще до цього всього посмажити картоплю (усміхається).

Улюблені осінні смаколики Андрія навіюють спогади про домашнє тепло та дитинство. Ведучий поділився фірмовим рецептом улюблених пиріжків.

– Якщо говорити про солодке, то мені подобається яблучний пиріг з корицею, але в дуже рідкісних випадках, бо не люблю корицю, – зізнається Андрій Черепущак. – А взагалі восени дуже часто роблю пиріжки з картоплею та капустою за бабусиним рецептом. Для тіста треба борошно, вода, яйце. Далі обов’язково додайте розпушувач. І переходимо до начинок, їх дві: відварюєте капусту, смажите її з морквою та цибулею на сковорідці. Додаєте трошки томатної пасти – й одна начинка готова. Друга начинка – це відварена картопля. Далі розкатуєте тісто, ліпите такі маленькі пиріжечки, додаєте начинки та смажите їх в олії на сковорідці. Жирненько, але для осені, щоб зігрітися, як раз те, що треба.

