«Більше не читаю коментарі»: ведучий «Мамо, ваш вихід!» – про хейт Галицької Діви

Андрій Черепущак розповів про те, чому не читає коментарі

Ведучий Нового каналу Андрій Черепущак зізнався, чому перестав звертати увагу на критику та розказав, хто підтримав його в складний момент

Андрій Черепущак (Галицька Діва) – про хейт в свою сторону

Новий сезон реаліті про стосунки свекрух і невісток «Мамо, ваш вихід!» глядачі Нового каналу побачать вже зовсім скоро. Адже просто зараз відбуваються зйомки проекту. Прем’єрний сезон мав успіх та високі рейтинги, та й ведучий не залишив байдужим нікого. Його яскравий образ Галицької Діви в халаті, з колоритною манерою поведінки та специфічними жартами для когось став новим диханням на українському телебаченні, а когось, навпаки, обурив. Андрій Черепущак говорить – реакція частини аудиторії в коментарях була настільки різкою, що витримати емоційне навантаження вкрай складно.

– Коли вийшов перший сезон проекту «Мамо, ваш вихід!», у мене стався стрес. Я не очікував такого страшного хейту. Перші два тижні були дуже депресивні, – ділиться Андрій Черепущак. – Я розумів, що цей період потрібно просто пережити. Дуже дякую Новому каналу, який мене підтримував з усіх боків: повідомленнями, прекрасними словами, була підтримка від керівництва до всіх-всіх. Всім щиро дякую.

Андрій зрозумів: єдиний спосіб зберегти нервову систему – це перестати впускати у життя те, що не має сенсу.

– Я зробив єдиний правильний крок – більше не читаю коментарі. І мені живеться спокійно, прекрасно, я сплю, – зізнається Андрій. – І навіть якщо зі 100 коментарів усі 100 будуть хейтерські, я про це не знатиму (сміється).

Ведучий впевнений, що не всі ще готові до таких експериментів на телебаченні. А от на особистій сторінці в соцмережах у нього панує атмосфера любові.

– У мене на сторінці зібралися суперпозитивні, близькі мені по духу люди, які підтримують мене, а я їх. Тому там немає негативу, – говорить Андрій Черепущак. – А от коли я вийшов на іншу, ширшу аудиторію, яка не дотична до мене, і яка мене ніколи не бачила й не сприймає, їх порвало. Психологічно це нормально, тому що вони не звикли до такого. Ну, але що вже зробиш? Вітаємо в другому сезоні! Доведеться бачити знову (усміхається).

Стежте за анонсами в соцмережах та на сайті Нового каналу, щоб не пропустити новий сезон реаліті «Мамо, ваш вихід!» І не забудьте розказати про наш проект вашій мамі!

