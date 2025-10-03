Андрій Черепущак про навчання без привілеїв: ведучий пригадав шкільні роки

Ведучий Нового каналу реаліті «Мамо, ваш вихід!», відомий як Галицька Діва, напередодні Дня вчителя зізнався, чи рятували його від двійок родинні зв’язки

«Там навіть є статуя, як у Ріо-де-Жанейро»: в яке місто радить поїхати Андрій Черепущак

Зараз дивляться

Андрій Черепущак пригадав свої шкільні роки

У першу неділю жовтня в Україні святкують День учителя. Для ведучого Нового каналу Андрія Черепущака це свято має неабияке значення, адже він зростав у родині вчителів. Здавалося б, хто, як не онук вчительки та директора школи має складати все на відмінно та мати бездоганну поведінку. Але чи відповідало це реальності? Андрій Черепущак напередодні свята пригадав, яким було його шкільне життя та чи допомагав йому авторитет родини.

– Я з родини вчителів: мій дідусь – колишній директор школи та вчитель фізики, бабуся –музики, а хрещена – малювання. Тому, звісно, мені говорили, що не можна ганьбити родину, «в тебе всі вчителі, а ти двійку отримав», – сміється Андрій Черепущак. – Але сильного контролю, дякувати Богу, в мене не було. В родині ставились до мого навчання з розумінням, бо щось мені вдавалося, а щось ні. Наприклад, дідусь знав, що з фізикою в мене стосунки геть не дуже. І він завжди говорив: «Зате по гуманітарній частині в тебе все чудово». Бабуся та дідусь особисто мене не вчили, адже працювали в іншій школі. Але все ж дідусь трошки допомагав з фізикою, а з бабусею я співав, то вона була щаслива (усміхається).

Атмосфера села робила свою справу – всі знали родину Андрія, тож йому було нелегко.

– Попри таку вчительську родину, жодного особливого статусу в мене, звісно, не було. Зрозуміло, що мої вчителі добре знали дідуся й бабусю. Дідусь взагалі дуже поважна людина в селі, до нього й зараз усі прислухаються, приходять по поради. Був момент, коли він навіть балотувався на голову сільської ради, тому має авторитет, – розповідає Андрій. – Можливо, інші вчителі трошечки й накручували оцінки, але те, що від мене вимагали значно більше, ніж від інших, це сто відсотків.

Ведучий зізнається: родинні зв’язки не створювали легкого шкільного життя, швидше, навпаки, привчали Андрія до відповідальності та дисципліни.

– Пам’ятаю, навіть був один випадок, коли мені принципово не хотіли ставити оцінку, здається, з історії, бо мав якісь пропуски чи щось не поздавав, – пригадує Андрій Черепущак. – Можливо, таким чином, вчитель хотів показати, що навіть якщо дідусь – директор школи, все одно треба вчитись. І я сам все перездавав, ніхто за мене не дзвонив і не просив.

Привітайте зі святом ваших улюблених вчителів! А ще стежте за анонсами в соцмережах та на сайті Нового каналу, щоб не пропустити новий сезон реаліті «Мамо, ваш вихід!» І не забудьте розказати про наш проект вашій мамі!